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吳佳穎力拼台北國際射擊大獎賽第3金　25公尺手槍資格賽暫居第2

▲▼中華台北吳佳穎今天在女子25公尺手槍慢射暫居第二 。（圖／中華民國射擊協會提供）

▲▼中華台北吳佳穎今天在女子25公尺手槍慢射暫居第二 。（圖／中華民國射擊協會提供）

記者歐建智／綜合報導

2024年台北國際射擊大獎賽今天（26日）進行女子25公尺手槍資格賽，中華隊2名巴黎奧運國手吳佳穎、田家榛同樣打出289分，比較「內10環（X）」，吳佳穎射出8X，以1X之差排名第2。新加坡世界盃團體金牌女將鄭琇憶表現突出，以291-9X暫居第1。

25公尺手槍資格賽分2階段，每階段進行6組，每組5發，2階段合計60發。今天第1階段為「慢射」，黑色靶心較小，選手有較充裕時間準備，每組只要在5分鐘內完成5發射擊。明天第2階段為「快射」，靶心較大，選手1次填裝5發子彈，每發只有7秒準備時間，綠燈亮起後，必須在3秒內舉槍完成射擊，一旦逾時將以0分計算。

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手槍射擊每靶滿分10.9分，但資格賽成績不算小數點，若射進10.4分的「內10環」，記上「1X」，成績相同再比較X多少決定排名。資格賽前8名晉級決賽，決賽一律比「快射」，射出10.2分以上才算得1分。每名選手先射4組共20發，墊底者出局，隨後每組5發再淘汰1人。若墊底者成績相同，每次加賽1組5發，直到分出勝負。

▲▼中華台北吳佳穎今天在女子25公尺手槍慢射暫居第二 。（圖／中華民國射擊協會提供）

「證件妹」吳佳穎今天資格賽前2組一直維持在前3名，但第3組失常，其中1發只射出7分，排名一度跌至第7，還好第5組射出滿分50分，最後1組再射出49分，排名才升上至第2。教練郭孟熙表示，吳佳穎在奧運之後仍處於恢復調整階段，一開始還沒完全熱開來，直到最後2組才打出奧運狀態。

田家榛今天表現平穩，排名一直在3、4名之間。培訓隊年輕新秀、剛滿22歲的陳俞如以286分，暫居第6名。另一名以「RPO」取得參賽資格，但成績不列入排名的杜禕依姿第1階段射出285分。鄭琇憶是新加坡在2022、2023世界盃25公尺手槍團體金牌成員，今天前2組都射出10分，還有5X，此後一路保持領先。

吳佳穎前天在女子10公尺空氣手槍拿下個人與團體2面金牌，25公尺手槍可望再為中華隊奪牌。郭孟熙認為，吳佳穎2個項目都有一定實力，而且距離奧運奪牌很接近（東京奧運25公尺手槍排名第5，巴黎奧運未進決賽），未來還是可以繼續專攻這2個項目。

▲▼中華台北吳佳穎今天在女子25公尺手槍慢射暫居第二 。（圖／中華民國射擊協會提供）

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關鍵字： 射擊證件妹吳佳穎

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