台新戰神練習賽不敵KBL安養赤紅火箭　主帥重話：團隊擺第一

▲台新戰神練習賽不敵KBL安養赤紅火箭。（圖／台新戰神提供）

記者簡名杉／綜合報導

臺北台新戰神今友誼賽交手KBL安養正官庄赤紅火箭，上半場不敵對手外線火力發威，以50比61落後，易籃後，突遇進攻當機，加上失誤遭對手拉開分差，第三節臺北戰神雖由牧倫斯拿下7分，帶起追分氣勢，但團隊節奏未能回穩，缺乏穩定進攻火力，終場以106比88失去比賽。

臺北戰神總教練許皓程賽後重話提醒「應將團隊擺在第一位」，他強調，「上場以幫助球隊為優先。」他進一步提到外籍球員各個具備優秀能力，球員應於練習的時候拿出挑戰的心態，以高強度的隊內競爭帶動團隊成長，再次重申「今年不只要進季後賽，更是要以爭冠為首要目標。」今日讓對手拿下106分，為夏季聯賽及熱身賽期間最高失分，他希望明日再次對戰韓國球隊，能盡快調整好狀態，找回攻守節奏，打出一場「團隊」的比賽。

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▲台新戰神練習賽不敵KBL安養赤紅火箭。（圖／台新戰神提供）

今日戰神由牧倫斯拿下16分為全隊最高分，他更於第三節得分乾旱期，帶領球隊找回進攻節奏，雖然未能拿下勝利，但他正面看待，「從練習賽中知道不足，都是很好的學習，能盡快調整迎戰接下來的熱身賽，讓新賽季能有好的開始。」臺北戰神明日將對戰昌原LG獵鷹，全力備戰新賽季。

