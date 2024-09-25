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中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

▲▼周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大巨蛋職棒吸引熱潮，人才培養也是重點。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華棒協理事長、中信兄弟老闆辜仲諒辜仲諒日前一席話提到中職要加油，不要拖累世界棒球排行。長期在台灣觀察基層與職棒的大聯盟球探有深度觀察，若希望職棒層級選手提升技術面的話，職棒球隊必須知道如何培養教練，以及農場必須明確分級培養選手。

中職確實在近年來看到進步，以球員素質來看，有大聯盟球探指出，「投手就很明顯，現在中職不管在均速還是投手水準都比以前好，回顧過去可能好幾年才有一個古林睿煬或徐若熙 。打者的話去年經典賽也證明了我們的打擊不會輸人家。」

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提升平均水準是一項學問，另一位球探表示，「中職球團不懂如何培養教練。」以美國為例，分成很多層級，大多數教練都從新人聯盟開始，因為那裡的球員需要的不是教練，而是比賽。

他接著說，「透過看比賽，觀察新進球員的潛力與優缺點，才有下一步，慢慢累積教學經驗和學習能力。在台灣，很多教練僅憑感覺，沒有去學習。球隊的員工都要經過培養訓練的。」

另有球探提出中職二軍養成系統的問題，他認為，中職二軍不分年齡、資歷全部混在一起訓練、比賽，分級不明確，又想贏球，沒有培養球員的整體計畫，給年輕球員出賽的機會不夠。

各隊需要更重視農場，球探認為，農場硬體設施增加有其必要性，而近年有看到好轉的是，透過國外教練來台提升訓練，不過各國運動科學越來越發達，隊內運科相關的專業部門的成立及運用也很重要。

關鍵字： 中職職棒教練培養二軍養成球探

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