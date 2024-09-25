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大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇25日（台灣時間）將與教士交手，大谷翔平首局二壘安打超越94年來隊史單季長打紀錄，道奇一路落後9局上開啟反攻，卻被馬查多（Manny Machado）策動三殺守備瓦解攻勢，以2比4落敗。而教士獲得這一勝也確保季後賽席位，在國聯西區與道奇的差距拉近至2場。

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大谷翔平1局下面對教士投手金恩（Michael King）擊出二壘安打，擊球初速達110.4英里（約178公里），隨後貝茲（Mookie Betts）擊出游擊滾地球，利用柏格茲（Xander Bogaerts）守備失誤，大谷翔平跑回第一分。這支二壘安打是大谷翔平本季第95支長打，超越赫曼（Babe Herman）在1930年的單季94支長打隊史紀錄。

教士柯朗沃斯（Jake Cronenworth）2局上轟出兩分砲超前比數。4局上守備發生失誤的柏格茲將功折罪敲出1打點安打，柯朗沃斯再度建功也敲二壘安打，拉開至4比1。

道奇9局上反攻，史密斯（Will Smith）、艾德曼（Tommy Edman）面對教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）連續敲出安打攻佔得點圈，替補上陣的赫南德茲（Enrique Hernández）連兩打席敲安打，幫助道奇追回1分。

不過這時羅哈斯（Miguel Rojas）擊出三壘滾地球，馬查多（Manny Machado）策動「5-4-3」三殺守備，凍結道奇反攻，沒有讓大谷翔平再站上打擊區，最終道奇就以2比4落敗。

大谷翔平2局下第二打席選到保送，5局下第三打席擊出左外野飛球，遭到普洛法（Jurickson Profar）撲接美技接殺。7局下第四打席遭到三振。此戰3打數1安打，三振、保送各一次，打擊率.301、OPS為1.024。
 

關鍵字： 大谷翔平道奇教士隊史紀錄

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