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威能帝盼打12強　笑稱對中華隊可能表現不佳

▲▼ 威能帝 。（圖／記者王真魚攝）

▲威能帝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

世界12強棒球賽11月10日開打。據傳中信兄弟德保拉已入選多明尼加大名單，統一獅裴瑞茲和台鋼雄鷹魔鷹也可能入選。同樣出身多明尼加的威能帝則表示，目前並不確定是否徵召，「不過如果有入選，我很樂意參賽，也很期待對到中華隊，感覺很有趣！」

威能帝透露，很感謝大家關注，自己對於參加12強的意願很高，「如果入選，這是我第一次打國際賽，感覺還不錯，當然參賽的前提是，希望能夠好好打完今年球季，再來評估是否能趕上國家隊集訓，身體健康與否也很重要。」

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如果入選，威能帝預賽就能對到中華隊，他突然開心地笑出來，「感覺會很有趣，我和德保拉、裴瑞茲等人都認識，要是一起代表國家隊對到中華隊，感覺滿精彩的，畢竟雙方都有強烈的求勝欲。」

他隨後笑稱，「但我可能不會表現得太好，因為大家都很了解我的球路，萬一真的
有緣對到了，就歡迎吧，最重要是享受比賽。」

值得一提的是，前中信洋捕福來喜也來自多明尼加，屆時是否會參賽呢？威能帝表示，「還真的不清楚。」他表示，兩人從國中時候就認識了，交情甚篤。

福來喜家族在多明尼加和大聯盟都享有盛名，在多明尼加國內也很有名。但威能帝表示最近未與他聯絡，不清楚他是否會參加12強賽。

關鍵字： 棒球12強賽中華隊多明尼加球季

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