沈鈺傑曝潘威倫「出去都在找史努比」　餅總再爆料收藏癖

▲潘威倫日前獲得富邦悍將致贈的史努比 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫將在本周末進行引退儀式，樂天桃猿今天致贈「護國神嘟」立牌，以及史努比摺疊購物車。沈鈺傑準備珍藏22年的照片，隨後也爆料，「嘟嘟很宅啊，而且真的很愛史努比！」

潘威倫對史努比情有獨鍾，透露從國中開始就很喜歡。沈鈺傑透露，一直到日本別府大學讀書，「只要一出去比賽，他都在找史努比，當時沒有網路沒辦法google，只能逛街，有一次在火車站下面看到一家商店，他立刻衝去買。」

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大家都知道潘威倫愛史努比。總教練林岳平進一步指出，「他喜歡的東西可多了，只要興趣一來，就開始研究。」

餅總吸了好大一口氣，細屬嘟嘟的嗜好，「茶壺、紅酒啊，紅酒是期貨在買的喔，直接放酒窖，然後過了一段時間，他又開始瘋茶葉，還喝出儀式感，又去上茶道課。」

被餅總爆料，潘威倫笑說，主要都是休季期間的嗜好，「喝茶也是跟一些朋友交流，後來看到有老師辦講座，空就會去聽，看看人家老師是怎麼泡茶的。」

被學長沈鈺傑稱為「宅男」，潘威倫的生活重心隨著家庭的到來有了變化。自從有了小孩之後，也很常出門，他說，「帶小朋友到戶外走走，也希望藉此陪伴他們成長。」

