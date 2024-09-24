快訊／麟榤配澳門賽不敵「自家人」李家兄弟　連2站首輪出局

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

「麟榤配」王齊麟、邱相榤本周轉戰超級300系列澳門公開賽，首輪碰上位列第4種子的自家人「李家兄弟」李芳任、李芳至，麟榤配在對手背後苦追，連2局末段都曾扳成19平，仍以19比21、19比21落敗，連2周都在首輪就出局。

身高都逼近190公分的王齊麟、邱相榤，在巴黎奧運後組成「雙塔組合」，過去4站有2站賽事(南韓、香港公開賽)闖進4強，繳出7勝4敗的成績，目前名列世界第79。

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歷經上周在超級1000系列中國賽首輪就出局，「麟榤配」本周轉戰超級300系列澳門公開賽，首輪就展開「台灣內戰」，對上世界第26的「李家兄弟」李芳任、李芳至。雙方開賽激烈拉鋸，打到8比8後，麟榤配連掉2分，以9比11進入技術暫停。

暫停過後，麟榤配迅速追到11平，但沒能一舉反超，還被打出3比0反擊，持續在李家兄弟背後追趕，麟榤配一度4分落後，韌性十足的他們局末從15比18一路逼近到17比18，再扳成19平，仍以19比20先被李家兄弟逼出1個局點，以19比21讓出此局。

進入第2局，麟榤配重整旗鼓，打出3比1攻勢，隨後卻連失4分遭反超，落入3比5的劣勢，麟榤配一度連下3分要回領先，雙方再次拉鋸，戰成7比7，麟榤配以8比11進入技術暫停。

麟榤配下半局沒能追近比分還遇上亂流，被拉開9比17、8分差，隨後雖開啟一波5比0反擊，追到了14比17僅3分差，局末更扳成19平， 但李家兄弟及時回穩，以20比19取得賽末點，麟榤配最終在鏖戰了42分鐘後以兩個19比21，遭直落2止步32強，連2周都在首輪就出局。