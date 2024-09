錯過親姐婚禮　斯蒂爾生涯首次NFL先發跑衛亮相

▲酋長隊新秀卡森斯蒂爾(Carson Steele)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

NFL堪薩斯酋長隊跑衛斯蒂爾(Carson Steele)在昨天(台灣時間23日)與亞特蘭大獵鷹隊的比賽中迎來個人首次先發跑衛初登場,但他也因此錯過親姐姐的婚禮,對此斯蒂爾的家人們表示理解,並給予他強力支持。

No place Carson Steele would rather be. #ChiefsKingdom pic.twitter.com/tfqX31hdrA

當斯蒂爾在堪薩斯城的開場比賽中接過傳奇四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)的手時,斯蒂爾的朋友和家人們正聚集在印第安納州格林伍德慶祝他的妹妹凱斯拉(Kesslar)結婚。

NFL官方分享了婚宴影片,其中斯蒂爾的首次亮相是結婚派對的一個重頭戲;參加婚禮的人聚集在大螢幕前觀看斯蒂爾的首秀,酋長隊後來居上的表現也引起了婚禮人群們的一陣歡呼。

Carson Steele's family is watching SNF from his sister's wedding @Chiefs @carsonsteele30 pic.twitter.com/dM21W7LoBi

如果斯蒂爾沒有參加比賽的話,他將擔任姐姐婚禮中的伴郎,對此他在受訪中表示不希望自己的比賽分散慶祝活動的注意力,但姐姐凱斯拉卻不這麼認為。

「我當時想,如果有太多人看比賽,那就關掉電視吧,」史蒂爾說道,「但姊姊只是愛上了比賽,同時也一直在我身邊。」

Carson Steele runs so hard and is so hard to bring down. Just dragging defenders for extra yardage. #ChiefsKingdom #stcf #SNFonNBC pic.twitter.com/wpTvpmed6b