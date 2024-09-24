歷經心臟驟停一年多　NFL哈姆林達成職業生涯首次攔截

▲哈姆林 (Damar Hamlin)。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2023年1月3日，美式足球水牛城比爾安全衛哈姆林（Damar Hamlin）在比賽中因一次強烈衝撞導致心臟驟停、倒地，經急救後脫離險境；時隔一年多的今天（台灣時間24日），哈姆林達成職業生涯首次攔截，讓隊友以及主場球迷陷入瘋狂。

在2023年1月3日的比賽中，哈姆林為了阻止對手攻勢，與辛辛那提猛虎隊外接手相撞倒地，雖然哈姆林立即起身，但片刻後搖晃向後倒去，隨即陷入昏厥，醫護人員趕緊對哈姆林進行CPR並送醫院急救，所幸最後哈姆林脫離險境，他的醫生在同年1月5日表示，哈姆林已經甦醒、也能活動手腳。

一年多後的今天，在水牛城比爾交手傑克遜維爾美洲虎比賽的第二節末段，當時水牛城比爾以20比3領先，隨後美洲虎四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）向1號和10號目標新秀接球手托馬斯（Brian Thomas Jr）傳出前場傳球，哈姆林攔截成功，完成生涯首次攔截。

What a moment for Damar Hamlin! #BillsMafia pic.twitter.com/OgKzBjCzJO — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) September 24, 2024

當哈姆林跑下邊線與他的隊友一起在達陣區慶祝時，海馬克主場的人群爆發出歡呼聲。他在場邊不斷收到隊友和球迷的讚美和祝賀。

First career INT for Damar Hamlin pic.twitter.com/nU6VY9cBQf — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 24, 2024

從不確定自己是否能活下來，到今天達成生涯首次攔截，一路上哈姆林感觸良多；在經過漫長的康復過程後，哈姆林上賽季回到了比爾隊，他是2023年賽季球隊名單中的一員，但在五場比賽中以替補身份出場，該賽季僅有兩次鏟球紀錄。

「這個年輕人還有什麼不能做的呢？」比爾隊主帥麥克德莫特（Sean McDermott）說道，「從他所放棄的事情中恢復過來是另一回事，更不用說決定在NFL級別的賽事中打橄欖球，我想我不需要再說什麼了，這太不可思議了。」