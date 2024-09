歷經心臟驟停一年多　NFL哈姆林達成職業生涯首次攔截

▲哈姆林 (Damar Hamlin)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2023年1月3日,美式足球水牛城比爾安全衛哈姆林(Damar Hamlin)在比賽中因一次強烈衝撞導致心臟驟停、倒地,經急救後脫離險境;時隔一年多的今天(台灣時間24日),哈姆林達成職業生涯首次攔截,讓隊友以及主場球迷陷入瘋狂。

This moment is everything for @HamlinIsland. #JAXvsBUF | #BillsMafia pic.twitter.com/QabF5hNiEW