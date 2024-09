力拼睽違十年的季後賽大門　老虎拉上大物新秀喬貝牛棚待命

▲喬貝(Jackson Jobe)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎今天(台灣時間24日)拉上農場大物火球投手喬布(Jackson Jobe),以便爭奪球隊睽違十年的季後賽門票;為了清出球員空間,老虎隊將米勒(Shelby Miller)指定讓渡。

Jobe is joining the hunt.



The Tigers will select the contract of RHP Jackson Jobe to the Major League roster prior to the upcoming series against Tampa Bay. pic.twitter.com/REDkpIYIV7