五月天周思齊引退賽後演出完整版上架搶看　用周思齊名字寫藏頭詩

▲▼五月天為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週賽後演出。（圖／相信音樂提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟周思齊9月21日在台北大巨蛋的引退賽，搖滾天團「五月天」賽後演唱的20分鐘完整版本23日晚上在相信音樂及中信兄弟YouTube推出，五月天及中信兄弟的官方粉絲團更用「周思齊」的名字寫了藏頭詩。

周思齊9月21日台北大巨蛋引退賽，五月天在賽後演唱，依序獻唱經典歌曲包含《OAOA》、《離開地球表面》、《乾杯》、《倔強》，在《離開地球表面》加入誠泰Cobras的應援曲，以及加入兄弟球員應援曲，當合唱「炸裂陳子豪」時，阿信還小跳了一下炸裂舞，讓現場歡呼不斷，最後壓軸主角周思齊的應援，「周思齊GO！周思齊GO！，HITO、HITO周思齊。」

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在演唱《倔強》時，畫面帶到43位球芽基金會的「小周思齊」象徵與他們同台，傳承棒球精神，鎂光燈也從「小周思齊」揮棒的畫面開始，再讓大家聚焦到主角周思齊，中信兄弟與誠泰球員最後都走進場內。

阿信說，「思齊，我們再唱一次屬於你的歌，讓聲音衝出大巨蛋！」在與全場合唱周思齊應援曲後，低調離場把舞台留給周思齊的一幕。

五迷及球迷引頸期盼，五月天在「The Last Together」周思齊引退賽後演出20分鐘完整版，在23日晚上10點多，在中信兄弟相信音樂的YouTube的公開，馬上引起搶看。

五月天粉絲團與中信兄弟粉絲團發文，用「周思齊」寫下藏頭詩，「周而復始的努力堅持，思緒清晰的入魂對決，齊心協力的團隊榮耀。」

之後再寫著，「這是周思齊一如初心的平凡，也是20年一路走來的不凡，何其有幸，見證周董的最後一齊。The Last Together，The Best Forever，然後呢，一齊走吧！」

這支「The Last Together周思齊feat.五月天引退賽後演出完整版」影片，在五迷及象迷的點閱之下，23日晚上10點上架，到24日上午10點左右，相音YT加上中信兄弟YT加起來有超過21萬次的觀看。

其中相信音樂的YT已有約13萬次觀看，變成發燒影片的18名。而在中信兄弟YT頻道也有8萬多次觀看。