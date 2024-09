準絕殺助AC米蘭贏得「米蘭德比」　加比亞：全力以赴是我的責任

▲加比亞(Matteo Gabbia)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(台灣時間23日)凌晨義甲迎來「米蘭德比」超級焦點戰,由AC米蘭客場交手國際米蘭,上半場雙方各進一球後,AC米蘭靠著加比亞(Matteo Gabbia)第89分鐘的致勝頭槌,以2比1力挫國際米蘭奪勝;加比亞賽後表示這場勝利得來不易,並直言「全力以赴是我們的責任。」

CHRISTIAN PULISIC YOU ARE WORLD CLASS. THERE IS NO DEBATE pic.twitter.com/VItWKT2Udj