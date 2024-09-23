準絕殺助AC米蘭贏得「米蘭德比」　加比亞：全力以赴是我的責任

▲加比亞（Matteo Gabbia）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間23日）凌晨義甲迎來「米蘭德比」超級焦點戰，由AC米蘭客場交手國際米蘭，上半場雙方各進一球後，AC米蘭靠著加比亞（Matteo Gabbia）第89分鐘的致勝頭槌，以2比1力挫國際米蘭奪勝；加比亞賽後表示這場勝利得來不易，並直言「全力以赴是我們的責任。」

CHRISTIAN PULISIC YOU ARE WORLD CLASS. THERE IS NO DEBATE pic.twitter.com/VItWKT2Udj [廣告]請繼續往下閱讀... September 22, 2024

上半場第10分鐘，AC米蘭發動攻勢，普利西奇（Christian Pulisic）巧妙的突破國際米蘭後防，衝入禁區後以一記精準的射門將球橫越過對方門將索默（Yann Sommer），幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

主場國際米蘭馬上在第27分鐘展開反擊，隊長馬丁內斯（Lautaro Martínez）助攻迪馬爾科（Federico Dimarco），迪馬爾科在禁區邊緣找到空間，一腳強力射門破網得分，國際米蘭將比數扳平至1比1。

???????? NELLE ULTIME: EL ROSSONERO SE QUEDÓ CON EL DERBY DELLA MADONNINA



Milán se impuso a Inter, ganó el Derby y lo alcanzó en la Serie A.



Christian Pulisic y Matteo Gabbia convirtieron para el Rossonero, mientras que Federico Dimarco lo hizo para el Neroazzurro. pic.twitter.com/1qXYsduebL — OFFSIDE (@offsideig) September 23, 2024

下半場雙方幾波進攻最終都無功而返，直到第89分鐘AC米蘭中場名將賴金德斯（Tijjani Reijnders）執行任意球，加比亞在人群中搶點成功，利用頭槌將球頂向死角，國際米蘭門將束手無策完全沒有防守機會，只能眼睜睜看著足球破網得分，終場AC米蘭就以2比1力退國際米蘭收下勝利。

[Highlight]

Inter 1-2 Milan



Gol cepat Christian Pulisic

Federico Dimarco balas gol penyeimbang

Gol heading Matteo Gabbia segel 3 point di ujung waktu normal

Inter yang digadang-gadang akan menang malahan tumbang

Milan yang Menang!

Milan is pic.twitter.com/twmSTBMo87 — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) September 23, 2024

「我為我們、為球迷感到高興，」加比亞賽後高興說道，「那是一個相當困難的時刻，事情一度進展的不順利，但我相信這場比賽會給我們帶來真正的能量提升。」

「全力以赴是我們的責任，生活和職業生涯往往會有消極的時刻，我們必須確保在終場哨聲響起時不會後悔，這就是今天發生的事情。」加比亞最後補充。」