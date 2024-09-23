湖人泡泡園區冠軍被打星號　鄉村Kobe：若不是詹皇贏沒人會說話

▲湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人2020年贏得隊史第17冠，卻因為這座冠軍在泡泡園區誕生， 含金量屢次受到質疑，對此「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)直言，「如果不是詹姆斯(LeBron James)贏得這座冠軍，沒人會說什麼。」他表示，愛詹皇的人很多，但也招來很多「恨意」。

NBA歷史得分王詹姆斯曾幫助3支球隊奪冠，在熱火完成2連霸、2016年率騎士克服1勝3敗絕境逆轉封王，拿下隊史首冠、2020年則替湖人贏得隊史第17冠，不過這一冠因為是在隔離園區誕生，一直以來含金量飽受質疑，對此2021年才入隊的「鄉村Kobe」里夫斯替前輩抱不平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

「這不是一個米老鼠戒指。我不想說這是最難的(冠軍)。我的意思是，每個人都有平等的競爭環境，我認為這和其他年份一樣。」里夫斯更直言，「我只是覺得如果不是詹姆斯贏得這座冠軍，沒人會說什麼。每個人都恨詹姆斯。事實上，每個人都愛詹姆斯，但他也招來很多恨意。」

《Lakers Daily》指出，正如里夫斯所說的，當時每支球隊都面臨相同的條件，但湖人在那年季後賽表現出色，首輪、次輪和西區冠軍賽都是5戰過關，總決賽則是6戰解決熱火，詹姆斯收下個人生涯第4冠以及第4座FMVP，「儘管一些NBA球迷可能不認為2020年NBA總決賽那麼難以贏得，但湖人仍然是那個賽季當之無愧的冠軍。」