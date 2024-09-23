扛賽季第55轟連兩戰開砲　賈吉：這會很熱鬧的

▲賈吉。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間23日）在客場以7比4戰勝奧克蘭運動家，隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）連兩戰開砲，本季第55轟出爐，大物新秀「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）、「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）也炸裂；洋基系列賽橫掃運動家，距離美東冠軍又更進一步。

開賽就陷入0比2落後的洋基在2局上半馬上展開反攻，多明格茲咬中運動家先發埃斯特斯（Joey Estes）一顆91英里偏甜速球，一棒扛出右外野大牆形成397英尺大號兩分砲，幫助球隊扳平比分；3局上半賈吉也加入開轟行列，他擊出中外野方向擊球初速110.9英哩、407英呎的陽春砲，本季第55轟出爐，幫助洋基超前比分至3比2。

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5局上半洋基攻勢再起，托瑞斯加入煙火秀行列，他鎖定運動家後援穆勒（Kyle Muller）的紅中滑球夯出賽季第15轟，隨後賈吉又補上一支二壘安打，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）也貢獻一支高飛犧牲打，洋基擴大領先優勢至5比2。

6局下半運動家將比分追近到一分差後，洋基7局上半靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的二壘安打外加威爾斯（Austin Wells）9局上半的適時安打增添保險分，終場洋基就以7比4奪下勝利，系列賽橫掃運動家。

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本戰勝投則是由洋基火球新星希爾（Luis Gil）摘下，希爾今天主投5.1局，被敲出5支安打責失4分，投出3次保送與5次三振，靠著隊友火力掩護下順利奪得本季第15勝。

憑藉這場勝利，洋基將他們在美東的領先優勢擴大到領先第二名的金鶯六場，洋基將於下週在主場與金鶯進行三場系列賽，正面交鋒也讓紐約洋基持續拚搏分區冠軍。

「這會很熱鬧的，」賈吉賽後說道，「整個夏天都很熱鬧，我不認為這會改變，尤其是在我們現在即將迎來關鍵時刻的情況下。」

洋基目前也以2.5場的優勢領先克里夫蘭守護者，位居美聯第一名，確保了在整個美聯季後賽中擁有主場優勢，「我們很專注，」洋基主帥布恩（Aaron Boone）說道，「我認為每個在那個房間裡的人都知道眼前的利害關係以及我們的目標，知道日曆上的時間點以及眼前的機會，我認為球員們已經準備好去做該做的事，贏下比賽，為十月的到來給自己一個機會。」