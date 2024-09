扛賽季第55轟連兩戰開砲　賈吉：這會很熱鬧的

▲賈吉。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(台灣時間23日)在客場以7比4戰勝奧克蘭運動家,隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)連兩戰開砲,本季第55轟出爐,大物新秀「火星人」多明格茲(Jasson Domínguez)、「托天子」托瑞斯(Gleyber Torres)也炸裂;洋基系列賽橫掃運動家,距離美東冠軍又更進一步。

