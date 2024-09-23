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道奇官方販售大谷翔平「踩過」的沙土　網友：80年後我會想要

▲道奇販售大谷翔平踩過的沙土。（圖／翻攝自Ｘ／YamadaSANSPO）

▲道奇販售大谷翔平踩過的沙土。（圖／翻攝自Ｘ／YamadaSANSPO）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇隊王牌球星大谷翔平在今年4月22日交手紐約大都會的比賽中，轟出大聯盟生涯第176支全壘打，正式超越松井秀喜獨居日本打者第一人；而今天（台灣時間23日）道奇官方開賣當時大谷翔平在打擊區腳下踩過的土，包裝上面還印有雷射貼紙，售價為149美金（台幣約4768元），引起熱議。

4月22號的比賽中，大谷翔平首打席遭到三振，隨後他在3局下半壘面對大都會先發投手豪瑟（Adrian Houser）時，將一顆偏高的滑球直接掃上右外野看台，大聯盟生涯第176轟出爐，正式超越松井獨居日本打者第一人。

時隔5個月後，道奇主場從今天起開始販售球場沙土，其中一種來自開幕戰，另一種就是大谷翔平達成日本球員最多全壘打紀錄時，打席上的土，引起眾多網友討論。

「真的很貴........」、「這算是一種投資嗎？」、「雖然現在不需要，但如果是80年後的話我就會想要了」、「要是現在有貝比魯斯（Babe Ruth）打席的沙土，我肯定會買，但不知道價格大概是多少」，網友紛紛表示。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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