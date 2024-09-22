周思齊打算義賣「眼淚球衣」　 請粉絲盯高宇杰體重

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，陳文杰獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟周思齊22日引退儀式，不少隊友及好朋友都到場獻花，江坤宇、宋晟睿、高宇杰都哭倒在他的懷裡，他幽默表示，「要把球衣拿去義賣，都是他們的DNA。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，官大元獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

「我會非常非常想念大家。」這是周思齊引退記者會分享的第一句話。回顧剛剛沒有背稿順暢地致詞與大家分享心境，周思齊說，「球隊有問我講稿，其實我都放在腦中，今天臨時寫一份給球團參考。」

兄弟隊友齊聚上前擁抱，周思齊笑言，「他們哭到我的肩膀濕掉，好噁心都是鼻涕和眼淚，剛換了一件，那件不用洗了，拿出來義賣，都是他們的DNA。」他提到，學弟都說要把精神傳承下去，「阿睿（宋晟睿）是這幾年盯得選手，高宇杰不用說，希望大家在我離開時，注意高宇杰有沒有變胖。」

強調傳承兄弟精神，周思齊說，「幾乎都可以當他們的爸爸，也把過去的點滴都說出來。」轉戰台鋼的陳文杰特別北上參與，周思齊也很感動，「從阿杰國小時就資助他，看他慢慢長大，去台鋼很不捨，這樣衝上來，代表學長沒有白教。」

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，王威晨與張志豪獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，馬傑森獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）