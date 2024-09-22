回顧選秀錯過唐西奇原因　前國王GM：我對福克斯有信心！

▲獨行俠唐西奇、國王福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

沙加緬度國王近年開始由衰轉盛，慢慢從一支魚腩球隊變成一支有競爭力的強隊，而2018年選秀會手握第二順位的他們，錯失了「金童」唐西奇(Luka Doncic)，反而選擇體能勁爆的前鋒巴格利(Marvin Bagley III)，使得球隊走向完全不同，事後諸葛仍是球迷間的熱烈話題，近日前國王總管迪瓦茲(Vlade Divac)談到當時的選擇，直言是因為對球隊主控福克斯(De'Aaron Fox)有信心。

21世紀初期十分強盛的國王，卻因為球隊操作方針，歷經超過10年的黑暗期，直到2022~23賽季才終結了長達16個賽季的季後賽荒，而使得所有國王都扼腕的一件事，就是2018年選秀大會手持榜眼籤的他們，竟錯過超級金童唐西奇，導致球隊擺脫黑暗期的時間晚了好幾年。

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▲前國王總管迪瓦茲(右)。（圖／達志影像／美聯社）

近日曾於2015~2020年前間擔任國王總管的傳奇球星迪瓦茲受訪，談到當年「棄唐西奇、選巴格利」的操作，他透露，「當時我們陣中已經有福克斯了，時間可能會證明我是錯的，但就目前而言，我仍然對福克斯非常有信心，他會擁有一個非常偉大的職業生涯。」

▲獨行俠唐西奇、國王福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

現年26歲的福克斯，近年來破繭而出，扛起球隊一哥重任，他自2019~20賽季以來，連五季場均得分突破20分，並於2022~23賽季打出生涯年，場均25分、4.2籃板、6.1助攻、1.1抄截成績，讓他一舉入選全明星，並榮獲年度第三隊、年度關鍵球員等獎項；而國王於2018年以榜眼籤摘下的巴格利，則因為跟球隊陣型不符，僅效力國王三個半球季就被交易，交出平均13.5分、7.4籃板表現。