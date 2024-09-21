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「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

▲▼周思齊引退賽，開球嘉賓林致光。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽，前誠泰領隊開球嘉賓林致光。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟周思齊身為誠泰最後戰士，如今將卸下球員身份，今天特別邀請誠泰老朋友重聚。前誠泰Cobras領隊林致光送上對周思齊的祝福，更分享他對球團經營的深刻見解，並向現今台灣職棒球團的老闆們提出建言。

林致光首先表達對周思齊的敬意，指出周思齊是誠泰最後一位退役的球員。他回憶起誠泰時期的日子，遺憾地提到許多曾經的球員無法享有周思齊這樣的正式引退儀式，因為這些球員或轉任教練，或因球隊轉換，未能有機會像周思齊一樣風光告別。

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回顧自己擔任領隊的7年時光，林致光自豪地表示：「我每一場幾乎都到場，跟教練團、所有的球員互動。除了因公出差外，我只缺席了個位數的場次。」他強調，正是這種持續的付出和互動，才能建立起與球員們深厚的感情。

林致光特別呼籲現今的球團老闆們：「不要只有出錢，出錢不是代表一切。你必須真的用心，親自到場跟所有的教練團、球員互動，確切了解他們的需求。」他認為，只有這樣才能真正解決問題，促進台灣職棒的正向發展。

對於現今一些球團老闆的做法，林致光直言不諱：「我來開個幕、剪個綵，我認為是很不切實際的行為。」他強調，自己在參與職棒的7年中，至少做到了百分之八、九十以上，盡力解決球員的問題。

林致光以自身經驗挑戰現今的球團老闆：「他們（球員）都跟我沒大沒小的，大家好像兄弟一樣。請問現在的富邦、中信兄弟、統一、樂天、味全等球團的老闆，你們做得到嗎？因為你們根本都沒有到球場，真的去關心他們的需求是什麼。」

回顧誠泰時期，林致光對球迷充滿感激之情，感謝他們從球隊成立至今不離不棄，甚至在誠泰解散多年後，依然繼續支持仍在球場上拚搏的球員。對此，林致光表示，他正在籌備一場誠泰OB賽，讓這些球迷有機會再度聚首，見證誠泰精神的延續。

對於現今的棒球盛況，林致光感慨良多，「我的年代不可能有這麼多人，比如啦啦隊就好，這些應援團在過去我們那個年代是不可能發生的，因為那個資本支出非常大。環境不一樣了，我覺得也進步了，這個也很好。」他表示，如果再有機會，他會朝這個方向努力。

談到首次來到大巨蛋的感受，林致光顯得十分激動：「真的太誇張了，我沒有看過三萬多人，因為我們以前的年代一萬人就已經很了不起了。看到那麼多的球迷，我是很感動，特別是外野那一區，我們以前的球迷，我很感謝他們。」

關鍵字： 棒球中信兄弟誠泰林致光周思齊

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