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葉君璋見證周思齊引退時刻　2010年如「十全大補男」奇蹟奪冠

▲▼味全龍葉君璋、郭天信、李凱威。（圖／味全龍提供）

▲味全龍葉君璋。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

同為中信兄弟（前身為兄弟象）2010年奪冠功臣，如今的味全龍總教練葉君璋，將以對手身份見證昔日戰友周思齊的引退盛典。

回首2009年，兄弟象因簽賭案而元氣大傷。在此艱難時刻，葉君璋、周思齊、張正偉等人逆境加盟，為球隊注入新血。這群懷抱感恩之心的球員，更加珍惜每一次上場的機會。

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2010年，在眾人不看好的情況下，這支臨時拼湊的球隊竟創造奇蹟，勇奪台灣大賽冠軍。葉君璋回憶道：「那一年的經歷真是特別。我們就像電影《十全大補男》裡的小人物，硬是拚出一支強隊。」助兄弟最終捧回冠軍獎盃，葉總表示，上半季雖然掙扎，但下半季一路過關斬將，直搗黃龍，那種感覺至今難以忘懷。

「那樣的情況之下，拿到總冠軍，我們都是其中一份子，我想大家都有一個共同的情感。」葉君璋感慨地說。

談及即將引退的周思齊，葉君璋讚譽有加，深深感受到他對於能繼續在球場上奮戰的珍惜，「這是我跟他在一起最大感受，看得出來，他在球場上做每一件事情，比別人多了一份認真。他會覺得那個是一個得來不易的機會。」

當被問及自己是否曾考慮舉辦引退賽時，葉君璋坦言：「在富邦時期，當時的領隊蔡承儒曾詢問過我，但我婉拒了。我個人是不想舉辦，也沒有什麼特別原因，就覺得不需要。」

關鍵字： 棒球引退周思齊葉君璋中信兄弟中職

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