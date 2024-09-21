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大谷翔平51號全壘打挑戰潛規則：有罪還是無罪？

記者王真魚／綜合報導

「51號全壘打是有罪（Guilty）還是無罪（Not Guilty）？」

在20日對陣馬林魚的比賽中，道奇日籍球星大谷翔平完成史無前例的「51-51」成就。然而，他的第51支全壘打卻引發了爭議。

在大聯盟中，有許多不成文的規矩，也就是所謂的「潛規則」。例如：

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- 大比分領先時，領先的一方不應再嘗試盜壘。

- 為了破壞對手的無安打或完全比賽，禁止使用短打。

- 禁止誇張的慶祝動作或擊出全壘打後甩棒。

- 打架衝突時，所有球員都必須參與。

這些規則多到數不清。 其中，當一方被認為侮辱對方時，規定尤為嚴格。如果當事人是打者，報復的方式通常是投觸身球。

日本的大聯盟球員也有類似經歷。日本火腿現任總教練新庄剛志在2001年效力大都會時，球隊在第八局以8分領先，他在0好3壞的球數下全力揮棒，雖然結果揮空，但隔天的比賽中他被投手觸身球。這是因為「在比賽末段大比分領先時，領先的一方不應在3-0的球數下嘗試打擊」這一潛規則。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

現在回到大谷的情況。他的第51號全壘打出現在道奇隊以14：3大比分領先的第九局，投手是馬林魚的內野手布魯漢（Vidal Brujan）。這是一場大比分領先的比賽，而投手還是一名勉強能投出好球的野手。在2壞球0好球的情況下，大谷抓住一個高球，全力揮棒擊出了全壘打。

那麼，這是否違反了潛規則，會不會成為報復的目標呢？ 日媒引用熟悉大聯盟的體育記者友成那智所述，「如果要討論是否違反潛規則……」

「應該不算。確實，當野手上場投球時，通常比賽已經大比分定局，打者通常也不會全力打擊，有些球員甚至會帶著微笑故意揮空。大谷面對野手時，也經常不會全力揮棒。不過，這種潛規則經常取決於當時的氛圍和情勢，很多時候不會被視為問題。比如，天使隊的倫登雖然是右打者，但在面對野手投球時，他選擇站在左打席，甚至擊出全壘打。當時大家反而覺得很有趣，賽場氣氛也變得熱鬧起來。鑒於大谷正在衝擊紀錄，應該不會有人感到不滿。」

因此，看來不用擔心報復的觸身球。

關鍵字： 大谷翔平全壘打潛規則爭議紀錄

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