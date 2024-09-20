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澄清湖9局下起大雨　雄鷹與悍將本季首度和局

▲▼台鋼雄鷹主場「覺察多巴胺」主題日因雨握手言和。（圖／截自CPBL TV）

▲台鋼雄鷹主場「覺察多巴胺」主題日因雨握手言和。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹20日「覺察多巴胺」主題日與富邦悍將交手，兩隊激戰到9局結束以3比3平手，最終因雨裁定比賽結束，成為本季首場和局。

台鋼1局下就突破防線，黃劼希掃出二壘安打，陳文杰選到保送，魔鷹、王柏融連續安打攻下2分。悍將2局上反攻，董子恩率先安打並跑出盜壘攻佔二壘，蔡佳諺選到保送，王苡丞適時安打加上對方外野手失誤，追回1分，劉俊豪補上高飛犧牲打扳平比數2比2。

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3局下王博玄、陳文杰掃安打後，魔鷹選到保送，形成滿壘，黃保羅回穩三振王柏融、讓杜家明擊出滾地球，化解危機。6局下面對悍將第二任投手岳少華，王柏融保送上壘，推進上三壘後，吳明鴻適時安打帶回超前分。

悍將8局上反攻，周佳樂四壞球保送，董子恩敲二壘安打，周佳樂一口氣繞三個壘包回本壘攻下追平分。黃群登板後，張育成代打上陣，獲得故意保送，李宗賢代打敲高飛球，沒有繼續進帳分數。

比賽進行到9局結束仍以3比3平手，澄清湖球場下起大雨，等了半小時後確定裁定提前結束。本季開始採延長賽突破僵局制尚未有出現和局，此戰成為首場和局賽事，關鍵時刻化解危機的黃群獲選MVP。

黃保羅先發投5局，用了89球，被敲8支安打，有2次保送，奪4次三振，發揮化解危機能力，僅失2分，防禦率4.18。郭俞延先發5.2局，失2分有1分責失分，兩人都無關勝敗。

關鍵字： CPBL台鋼雄鷹富邦悍將和局棒球

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