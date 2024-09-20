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快訊／來回51拍得分！鄧淳薫、楊筑云展韌性　仍無緣中國賽4強

▲▼台灣羽球雙打好手鄧淳薫。（圖／翻攝自IG／mizunobadmintontaiwan）

▲台灣羽球雙打好手鄧淳薫。（圖／翻攝自IG／mizunobadmintontaiwan）

記者游郁香／綜合報導

台灣10組參加超級1000系列中國公開賽的選手，僅女雙組合鄧淳薫、楊筑云挺進8強，今(20)日與世界第11的南韓第8種子金慧貞、鄭娜銀爭搶4強門票。台灣組合首局發揮韌性，一度與對手來回51拍咬住比分，可惜仍以18比21讓出，雙方次局一路戰到19平，但鄧淳薫、楊筑云關鍵時刻連掉2分，終場以19比21連丟2局落敗，宣告無緣4強。

鄧淳薫與19歲的楊筑云在巴黎奧運後才開始搭檔，合拍首站超級750系列日本公開賽止步16強，南韓公開賽闖入8強，香港公開賽止步16強，兩人本周轉戰中國公開賽，16強賽驚奇拍落本屆巴黎奧運銅牌、日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未，搶下8強門票。

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鄧淳薫、楊筑云今日與世界第11的南韓組合金慧貞、鄭娜銀爭4強門票，雙方上周才在香港賽16強交手過，當時台灣組合以21比16、8比21、14比21遭逆轉落敗，此戰尋求復仇。雙方開賽打成3比3，鄧淳薫、楊筑云接著卻連掉4分，落入下風，以6比11進入技術暫停。

▲▼台灣羽球女雙好手楊筑云。（圖／翻攝自IG／pig__head）

▲台灣羽球女雙好手楊筑云。（圖／翻攝自IG／pig__head）

台灣組合暫停過後沒能及時止血，被拉開7比15、8分差，不過兩人沒有氣餒，奮力將分差縮小到13比16，雙方一度有多達51拍的來回，最終由鄧淳薫、楊筑云的斜線攻擊得分，追到了15比18，展現十足的耐心與拚戰精神，隨後更進一步逼近到16比18，可惜還是以17比20被逼出3個局點，18比21讓出此局。

進入第2局，鄧淳薫、楊筑云開局3比6落後，隨後連下3分扳成6比6，雙方形成拉鋸，一路打到10平，台灣組合以10比11進入技術暫停。鄧淳薫、楊筑云下半局持續咬住比分，雙方激戰到18平，靠著對手下壓攻擊掛網，以19比18超前1分，可惜接發出界，比數又回到19平。

南韓組合關鍵時刻發球導致鄧淳薫、楊筑云掛網，以20比19取得1個賽末點，台灣組合沒能化解，最終就以19比21連丟2局落敗，宣告無緣4強。

關鍵字： BWF中國公開賽羽球鄧淳薫楊筑云

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