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桑坦德9下再見轟一棒定江山　金鶯擊敗巨人鞏固外卡優勢　

▲桑坦德 (Anthony Santander) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑坦德 (Anthony Santander) 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

金鶯重砲桑坦德（Anthony Santander）在今天（台灣時間20日）對陣舊金山巨人的比賽中，於9局下半兩出局轟出一發再見兩分砲，這是他本賽季第42支全壘打，率領球隊最終5比3順利贏球，目前金鶯85勝68敗的戰績也持續坐穩外卡第一的位置。

3比2領先的金鶯在9局上半推出多明尼奎茲（Seranthony Dominguez）登板救援，沒想到他一上來就連投2次保送，隨後更是被施密特（Casey Schmitt）敲出追平安打，一出局後金鶯換上索托（Gregory Soto）接替多明尼奎茲投球，索托順利讓巨人肯漢（Mark Canha）打出雙殺打，化解失分危機也成功守住該半局。

9局下半，巨人沃克（Ryan Walker）開局飆出三振後被韓德森（Gunnar Henderson）擊出安打，兩出局後輪到桑坦德本場比賽第五次打擊，在纏鬥八顆球後桑坦德咬中沃克一顆失投的84英里滑球，一棒扛出右外野大牆形成再見兩分砲，主場球迷瞬間沸騰；這一棒也讓舊金山巨人在今年的季後賽爭奪戰中遭淘汰出局。

「這提醒我們是誰，」桑坦德賽後談到球隊時說道，金鶯目前幾乎已經可以確定握有季後賽席次，但近期的低潮讓他們陷入困境，「這是一場勢均力敵的比賽，讓我們保持積極態度，我們在一起。」

「我當時打出再見轟的反應是，哈氣，哈氣，哈氣，請繼續飛行吧球，」桑坦德一邊說，一邊做了一個吹氣的手勢，「我用球棒打的很好，但它太高了，我希望那顆球能繼續飛行下去，值得慶幸的是，它做到了。」

金鶯主帥海德（Brandon Hyde）賽後喜迎自己職業生涯第400場執教勝利時也不忘肯定自家球員，「感覺今天隊員們正在竭盡全力贏得這場比賽，對我來說，這是一場必要的勝利。」

關鍵字： MLB舊金山巨人巴爾的摩金鶯桑坦德

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