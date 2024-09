桑坦德9下再見轟一棒定江山　金鶯擊敗巨人鞏固外卡優勢　

▲桑坦德 (Anthony Santander) 。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

金鶯重砲桑坦德(Anthony Santander)在今天(台灣時間20日)對陣舊金山巨人的比賽中,於9局下半兩出局轟出一發再見兩分砲,這是他本賽季第42支全壘打,率領球隊最終5比3順利贏球,目前金鶯85勝68敗的戰績也持續坐穩外卡第一的位置。

3比2領先的金鶯在9局上半推出多明尼奎茲(Seranthony Dominguez)登板救援,沒想到他一上來就連投2次保送,隨後更是被施密特(Casey Schmitt)敲出追平安打,一出局後金鶯換上索托(Gregory Soto)接替多明尼奎茲投球,索托順利讓巨人肯漢(Mark Canha)打出雙殺打,化解失分危機也成功守住該半局。

9局下半,巨人沃克(Ryan Walker)開局飆出三振後被韓德森(Gunnar Henderson)擊出安打,兩出局後輪到桑坦德本場比賽第五次打擊,在纏鬥八顆球後桑坦德咬中沃克一顆失投的84英里滑球,一棒扛出右外野大牆形成再見兩分砲,主場球迷瞬間沸騰;這一棒也讓舊金山巨人在今年的季後賽爭奪戰中遭淘汰出局。

「這提醒我們是誰,」桑坦德賽後談到球隊時說道,金鶯目前幾乎已經可以確定握有季後賽席次,但近期的低潮讓他們陷入困境,「這是一場勢均力敵的比賽,讓我們保持積極態度,我們在一起。」

