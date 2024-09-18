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快訊／拒絕被逆轉！周天成力退世界第4地主名將　挺進中國賽16強

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成今(18)日迎來超級1000系列中國公開賽首戰，強碰世界第4的地主名將李詩灃，展開兩人生涯第2次對決。雙方首局一路激戰到15平，小天局末關鍵4比0攻勢，甩開了對手，以21比17先下一城。小天次局一度從10分領先變成2分落後，還好他穩住陣腳再要回領先，終場以21比18，直落2收拾李詩灃，挺進男單16強。 

中國賽是周天成在巴黎奧運後參加的第4站賽事，前3站他收穫日本公開賽亞軍，台北公開賽則挺進4強。本周世界排名持平第9的小天，今日出戰中國賽首輪，面對世界第4的地主強敵李詩灃，雙方過去僅在去年的中國賽交手過，同樣是32強賽，當時小天以14比21、21比18、18比21落敗。

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▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

兩人今日展開生涯第2次對決，開賽就形成拉鋸，一路打到7比7，周天成取得9比7領先後卻連掉4分，以9比11進入技術暫停。小天下半局追到12平後，拉出3比0攻勢，雖一度又被扳成15平，好在他很快穩住，趁著對手失誤連下4分，以20比16取得4個局點，靠著一顆幸運球以21比17先下一城。

進入第2局，周天成開局一輪猛攻，成功調動對手，打出9比1攻勢，斜線進攻也是得心應手，以11比2進入技術暫停。小天下半局繼續主宰局面，一度以12比2拉開10分差，但李詩灃隨後展開絕地大反攻，一波15比3反擊，將比數改寫為17比15。

還好從10分領先變成2分落後的小天，局末及時穩住，先扳成17平，幾次發球讓對手掛網，再以20比18取得2個賽末點，最終以21比18直落2勝出，有驚無險收下男單16強門票。

關鍵字： BWF羽球周天成中國公開賽

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