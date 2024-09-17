台鋼獵鷹副總王澄緯高升總經理！強調球隊「永續經營」決心

▲台鋼獵鷹宣佈由王澄緯(左二)接任新任總經理。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者簡名杉／綜合報導

台鋼獵鷹今(17)日宣佈將由原球團副總經理王澄緯接任球團總經理一職，也代表著台鋼獵鷹將進入一個新的時代，並期待新的經理人以全新視角和創新策略來提升球隊的競爭力和市場影響力。

在接受台鋼集團任命後，王澄緯除了感謝台鋼集團的信任之外，也指出，「在南部經營球隊是一件很不容易的事，因此每當我到球場看到那些始終為了台鋼獵鷹吶喊加油的球迷時，都非常的感恩，球隊戰績有起有落，球員陣容上也多有變化，但球迷每場比賽的加油吶喊聲，對球團來說是最溫暖的陪伴，也是台鋼獵鷹永遠的最佳後盾。」

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同時王澄緯也提及，「雖然這個夏天台籃變化很大，但這都不影響台鋼集團對球隊的建設及永續經營的決心。新的賽季球迷們將會感受到一支嶄新的台鋼獵鷹，我們除了將移至新的主場場館及硬體設備升級外，也提供更好的訓練環境供球員訓練，希望鷹援軍們能多多進場為台鋼獵鷹加油！」

由PLG與台鋼獵鷹攜手舉辦的新賽季熱身賽即將在10月12日及13日於臺南國立成功大學中正堂正式開打，為期兩天共四場的精彩賽事，除了全新的南人陣容值得鷹援軍們期待以外，更有台鋼集團桂田文創Wing Stars女孩帶領鷹援軍們應援，球迷們不僅能觀看熱血的比賽，還能感受熱烈的賽場氛圍，歡迎球迷們到府城共襄盛舉。

