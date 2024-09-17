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大谷翔平無安打仍貢獻2打點！追平松井秀喜紀錄　道奇9比0完封勇士

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平今天作客勇士，擔任第1棒指定打擊，5次打席沒有敲安，不過貢獻2分打點，追平松井秀喜第二高紀錄。山本由伸此役先發4局無失分。道奇終場9比0完封勇士。

勇士先發投手弗里德（Max Fried） ，今年5月6日（台灣時間）對決大谷翔平3打數都被敲安，其中首打席挨兩分砲。
不過今天首局的第一次對決打席中，大谷翔平在滿球數下面對內角低位的變速球未能揮棒，最終是看著不動遭到三振。面對艱難的判決，他不禁苦笑。

第三局2出局三壘有人的第二打席，大谷翔平面對第一球暴投，三壘跑者趁機成功跑回本壘，拿下第一分。大谷翔平隨後選到四球連續保送，不過2出局無人上壘的情況下，盜向二壘失敗。

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第五局，大谷在1出局一、三壘的第三打席中，擊出內野滾地球，三壘跑者回本壘，個人打點增至107分。

第四打席，大谷翔平再添一分打點，達到108分，追平松井秀喜2004年的日本球員單季第二高紀錄。目前，日本球員在美職單季打點的歷史最高紀錄仍由松井秀喜保持（116分打點）。

前一天的比賽中，大谷翔平連續兩打席擊出二壘安打，終結3場比賽12打數無安打的低潮，為球隊的逆轉勝做出重大貢獻。不過，他已連續3場比賽未能擊出全壘打或盜壘成功。能否在剩下的比賽中達成「50-50」紀錄備受關注。

山本由伸傷後復出第二場投球，先發4局被敲4支安打，另有3次三振、2次保送，沒有失分。

道奇全場只有4支安打，除了大谷翔平兩次滾地球帶回打點，佛里曼（Freddie Freeman）7局轟3分砲，率隊單局灌進6分擴大領先。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊勇士隊完封勝利紀錄

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