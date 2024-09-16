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味全龍與《暗黑破壞神IV》聯名主題日　929大巨蛋登場

▲▼《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》聯名主題日。（圖／味全龍提供）

▲《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》聯名主題日。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍與《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》將於9月29日在臺北大巨蛋聯手打造主題日，規畫多樣融合遊戲主題元素的賽前活動、聯名球衣及周邊商品。此外，還有超過3萬份的豐厚入場獎勵，以及由流行團體「南拳媽媽」帶來的賽後演唱。

本次聯名主視覺特別復刻遊戲內創建角色時的經典「營火」場景，味全龍陣中球員林智勝、王維中、吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾等人，與啦啦隊「小龍女」成員林襄、琪琪組隊變身遊戲角色。活動當日龍隊出賽教練、球員，以及包含林襄、李多慧在內的啦啦隊成員，均將穿著聯名主題球衣登場。

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周邊活動方面，現場將有全球知名《暗黑破壞神》Coser 現身與球迷同樂，並邀請神秘嘉賓蒞臨。賽後則由流行創作團體「南拳媽媽」帶來接連數首膾炙人口的神曲演唱。此外，購票進場還可獲得「藏寶哥布林的寶藏」刮刮卡一張，獎品將分別送出 Xbox Series X 遊戲主機、Xbox 無線控制器（磨砂黑及冰雪白）、 PC Game Pass 1 個月會員資格、《暗黑破壞神IV》遊戲內物品、《憎恨之軀》PC終極版遊戲，以及聯名主題商品等總數超過3萬份的豐厚獎勵。

味全龍《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》主題日9月29日門票已於味全龍售票網全面開賣。即日起到 9月28日止，只要至《暗黑破壞神IV》官方FB、IG參加活動，完成留言並分享貼文即有機會獲得最大獎Xbox Series X一台。

關鍵字： 味全龍暗黑破壞神IV聯名主題日台北大巨蛋球迷活動

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