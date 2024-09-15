滑輪溜冰世錦賽摘金！張宥心完成與天上阿嬤約定

▲張宥心(中)摘滑輪溜冰世錦賽金牌。（圖／Yu-Hsin Chang 張宥心 FB粉專）

文／中央社

台灣滑輪溜冰女將張宥心今天在世界滑輪溜冰錦標賽的女子5000公尺積分賽勇奪金牌，她表示阿嬤7月下旬過世，當時兩人就約定「一定要拚一面金牌」。

今年滑輪溜冰世錦賽在義大利舉行，數度征戰國際賽的27歲女將張宥心，這次帶著小感冒上陣，沒想到卻勇奪女子5000公尺積分賽的金牌，她接受中央社採訪時表示，賽後也感到訝異，「已經比過很多場世錦賽，這次比較沒有這麼緊張，專注聽教練的口令，看到計分板是第1還蠻開心的。」

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然而，這面金牌的背後卻是一段感傷的故事，因為阿嬤在7月下旬過世關係，促使張宥心更想要拚金牌的動力，「當時阿嬤留最後一口氣回家，我有講要拚一個（金牌）給她，今天站在起跑線上的時候，也在心中默念希望阿嬤保佑我，結果真的拿到金牌，感覺蠻神奇的。」

從國小四年級開始接觸滑輪溜冰，張宥心透露，當初因為弟弟的幼稚園在推廣直排輪，所以自己也跟著踏入滑輪溜冰的世界，如今從世青金牌到生涯首面成人組世錦賽金牌，張宥心提到，其實每天訓練長距離都覺得很孤單，但身為天生的開心果，會給自己一些正能量，「因為我真的很愛這項運動。」

教練劉昱伸表示，這次選手整體調整狀況都有達到預期的目標，尤其張宥心歷經多年的努力與堅持，終於在今年得到回報，甚至是調整最好的選手之一，幾乎可以與男子選手一起完成所有訓練課表，「就算賽前有一些小感冒，仍然無法阻擋她奮力向前衝的心。」