「龍之子」徐若熙飆158KM火球！先發6.1局無失分領味全勝兄弟

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍15日主場迎戰中信兄弟，徐若熙投6.1局無失分，締造生涯在例行賽最長局數，並於3局上飆出生涯最速158公里，最終味全龍以3比0獲勝。

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味全龍前5局打線受制於德保拉，6局下由李凱威選到保送，張政禹掃出安打推進，郭嚴文擊出二壘滾地球，利用守備失誤上壘，跑者趁傳破蛋得分。隨後兄弟靠江坤宇策動雙殺瓦解對方攻勢。

7局上許基宏敲出靠二壘滾地球，張政禹滑接攔截但傳球不及，記為失誤，許基宏攻佔一壘，江坤宇偷點短打跑出內野安打，徐若熙留下一、二壘跑者退場。銳歐接替登板，岳東華擊出滾地球推進，隨後製造飛球瓦解對方攻勢，味全以1比0領先。

龍隊7局下兩出局發威，蔣少宏掃出安打，頂替陪產的郭天信鎮守中外野的張祐嘉這時轟出兩分砲，生涯第3轟、首次在大巨蛋開轟，擴大領先至3比0。

徐若熙先發6.1局，用球數為72球，包含54顆好球，被敲5支安打，無失分。去年季後賽曾對樂天桃猿投7局無失分，此戰為例行賽最長局數，奪本季第7勝。

兄弟先發洋投德保拉，先發7局，用了108球，包含73顆好球，被敲5安打，包含1轟，奪7次三振，失3分責失分，累計本季第5敗。