獵鷹PLG熱身賽門票明開賣　女神一粒、安芝儇組「最甜鷹援團」

▲台鋼獵鷹熱身賽門票16日開賣，熱身賽啦啦隊應援陣容曝光。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

隨著2024-25賽季即將到來，台鋼獵鷹與P. LEAGUE+攜手合辦熱身賽，10月12日及10月13日在成功大學揭開序幕，為期兩天的賽事，4隊皆會有兩場比賽。熱身賽還有另一大亮點，獵鷹球團特別邀請桂田文創Wing Stars啦啦隊前來為應援，超人氣啦啦隊女神一粒、安芝儇也將現身助陣。

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▲台鋼獵鷹熱身賽門票16日開賣，熱身賽啦啦隊應援陣容曝光。（圖／台鋼獵鷹提供）

台鋼獵鷹新賽季轉投PLG陣營，今年PLG熱身賽首度移師「府城」台南舉行，屆時4隊都將進行2場熱身賽，讓球迷能一睹新賽季球隊整合的狀態。台鋼獵鷹的賽程為10月12日16:30對戰桃園璞園領航猿、10月13日19:00交手臺北富邦勇士，熱身賽門票將於明（16）日12:00開賣。

▲啦啦隊女神一粒。（圖／記者李毓康攝）

今年熱身賽還有另一大亮點，獵鷹球團特別邀請桂田文創Wing Stars啦啦隊前來為南人鷹援，10月12日安排一粒、李樂、妡0、林浠、瑈瑈、艾琳、黃澄澄、JC、昆昆、恬魚、螢螢、圈圈及筱雯助陣，10月13日則由應援總監安芝儇及表演總監Mingo帶領Wing Stars所有創隊成員組成「最甜鷹援團」，為台鋼獵鷹的熱身賽增添更多的風采。