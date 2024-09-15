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勇士改追「不續約」巴特勒助拳柯瑞　士官長經紀人回應引遐想

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏追求喬治(Paul George)、「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)失利後，《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)近日爆料，他們可能將目光鎖定在熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)身上，傳出這位6屆全明星告知邁阿密，明年夏天之前不會簽訂新合約，他的經紀人在社群媒體上回應交易傳聞也引來遐想。

勇士這個休賽季告別4冠神射湯普森(Klay Thompson)，3巨頭宣告解體，管理階層忙著替天王柯瑞(Stephen Curry)找新的明星搭檔，但追求頂尖搖擺人喬治、「芬蘭司機」馬卡南都失利。據《The Athletic》記者阿米克的消息，熱火當家球星巴特勒成為灣區大軍的新目標。

▲▼勇士正積極替天王柯瑞找尋明星搭檔，傳出他們對熱火一哥巴特勒很感興趣。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士正積極替天王柯瑞找尋明星搭檔，傳出他們對熱火一哥巴特勒很感興趣。（圖／達志影像／美聯社，下同）

阿米克指出，「巴特勒明年夏天將成為自由球員，他還沒有完成續約。勇士，如你所知，對此很感興趣，我認為他們這個夏天可能打了好幾通電話。」

剛度過35歲生日的巴特勒，2025-26賽季將擁有球員選項，傳出他已告知熱火，明年夏天之前不會簽訂新合約，他想在下個休賽季重新評估自己的未來，他是否會久留南灘成了疑問。

《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)表示，熱火總裁「油頭」萊里(Pat Riley)不喜歡看到自己的球隊失敗，「如果巴特勒和熱火開季表現不佳，而這位全明星球員再次缺陣，那在交易截止日期前交易巴特勒的討論將會變得十分現實。」

▲▼勇士正積極替天王柯瑞找尋明星搭檔，傳出他們對熱火一哥巴特勒很感興趣。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒即將迎來生涯第14個NBA賽季，也是他在熱火的第6季，他2度率南灘大軍挺進總冠軍賽，可惜都鎩羽而歸。他上季則受傷勢困擾，只能無奈看著南灘大軍在季後賽首輪被淘汰。

巴特勒的經紀人伯納德(Bernard Lee)在社群媒體上轉發交易傳聞，「金州勇士希望透過補進另一位年長的未來名人堂成員，重新打開他們的爭冠窗口。」他沒有做出任何澄清還寫道，「在別人的生日說他『年長』，真是有點刻薄哈哈。」反應耐人尋味。

《Heat Nation》分析，對於勇士對巴特勒感興趣一事，伯納德掌握的消息可能不多，但他從來不害怕對NBA新聞發表個人看法，「因此他對於勇士和他的客戶之間的傳聞沒有表達任何強烈的意見，這點非常有趣。」

關鍵字： NBA勇士巴特勒柯瑞熱火

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