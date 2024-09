勇士改追「不續約」巴特勒助拳柯瑞　士官長經紀人回應引遐想

What’s stopping this core from making a championship run? pic.twitter.com/aAkKCgk5SP

記者游郁香/綜合報導

勇士今夏追求喬治(Paul George)、「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)失利後,《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)近日爆料,他們可能將目光鎖定在熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)身上,傳出這位6屆全明星告知邁阿密,明年夏天之前不會簽訂新合約,他的經紀人在社群媒體上回應交易傳聞也引來遐想。

勇士這個休賽季告別4冠神射湯普森(Klay Thompson),3巨頭宣告解體,管理階層忙著替天王柯瑞(Stephen Curry)找新的明星搭檔,但追求頂尖搖擺人喬治、「芬蘭司機」馬卡南都失利。據《The Athletic》記者阿米克的消息,熱火當家球星巴特勒成為灣區大軍的新目標。

▲勇士正積極替天王柯瑞找尋明星搭檔,傳出他們對熱火一哥巴特勒很感興趣。(圖/達志影像/美聯社,下同)

阿米克指出,「巴特勒明年夏天將成為自由球員,他還沒有完成續約。勇士,如你所知,對此很感興趣,我認為他們這個夏天可能打了好幾通電話。」

剛度過35歲生日的巴特勒,2025-26賽季將擁有球員選項,傳出他已告知熱火,明年夏天之前不會簽訂新合約,他想在下個休賽季重新評估自己的未來,他是否會久留南灘成了疑問。

《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)表示,熱火總裁「油頭」萊里(Pat Riley)不喜歡看到自己的球隊失敗,「如果巴特勒和熱火開季表現不佳,而這位全明星球員再次缺陣,那在交易截止日期前交易巴特勒的討論將會變得十分現實。」

巴特勒即將迎來生涯第14個NBA賽季,也是他在熱火的第6季,他2度率南灘大軍挺進總冠軍賽,可惜都鎩羽而歸。他上季則受傷勢困擾,只能無奈看著南灘大軍在季後賽首輪被淘汰。

巴特勒的經紀人伯納德(Bernard Lee)在社群媒體上轉發交易傳聞,「金州勇士希望透過補進另一位年長的未來名人堂成員,重新打開他們的爭冠窗口。」他沒有做出任何澄清還寫道,「在別人的生日說他『年長』,真是有點刻薄哈哈。」反應耐人尋味。

To call someone “aging” on their bday is nasty work haha. https://t.co/eOI5tdxlSB