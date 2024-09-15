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勇士威金斯痛失父親！球迷愧疚道歉　老爸曾打過NBA總冠軍賽

記者游郁香／綜合報導

勇士主力球星威金斯(Andrew Wiggins)近2年屢次因「家庭因素」暫時離隊，2022-23賽季更一度連續缺陣22場，他長時間缺席的原因一度引發議論。事實上，威金斯是為了照顧病重的父親、前NBA球員米歇爾(Mitchell Wiggins)而被迫暫離灣區，米歇爾近年健康狀況不佳，昨(14)日傳出離世消息，享壽64歲。

▲▼勇士球星威金斯的父親、前NBA球員米歇爾驚傳過世，享壽64歲（圖／翻攝自X）

▲勇士球星威金斯的父親、前NBA球員米歇爾驚傳過世，享壽64歲（圖／翻攝自X）

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米歇爾是1983年NBA首輪第23順位新秀，當時被公牛選中，他在籃球最高殿堂征戰過6季，還披過火箭、七六人的戰袍，生涯年場均可得15.5分、4.3籃板，1985-86賽季隨火箭打進總冠軍賽，可惜以2勝4敗不敵塞爾提克。他也曾到歐洲打球，在希臘贏得兩屆得分王並3度入選全明星賽。

米歇爾近年身體狀況不佳，威金斯為了照顧父親，2022-23賽季一度離隊長達48天，連續缺陣22場，當時球隊基於隱私，並未公布他缺席的原因，因此引發各種揣測，直到他2023年4月回歸前夕，《The Athletic》才披露，威金斯暫離球隊的原因與爸爸面臨嚴重「醫療問題」有關。

▲▼勇士球星威金斯與父親米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼威金斯與父親米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼勇士球星威金斯與父親米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

威金斯這個休賽季也取消了中國行，昨日傳來他的父親米歇爾不敵病魔離世的噩耗，享壽64歲。球迷紛紛在社群媒體上表達哀悼，有人寫道，「一些去年開玩笑或瘋狂猜測威金斯為什麼缺席比賽的人，現在應該感到無地自容。」

「我想向威金斯及其家人表示慰問和祈禱，米歇爾去世了，這對他們的家人來說是艱難的幾年，我無法想像他們現在經歷的痛苦和悲傷。」

▲▼勇士威金斯。（圖／CFP）

▲勇士威金斯。（圖／CFP）

威金斯的哥哥尼克(Nick Wiggins)在社群媒體上貼出父子合照，「我一生中只想成為像您一樣的人。從未感受到如此的痛苦，有時我會質疑上帝並問為什麼，這就是其中之一。我愛你，老爸。」

現年33歲的尼克身高6呎5吋，是2014年NBA落選新秀，2015年與灰狼簽約，但還沒上場就被釋出，多年來都在海外發展的他曾來台打球，效力過SBL的裕隆納智捷和高雄九太科技。

▲▼威金斯哥哥尼克發文悼念父親。（圖／翻攝自IG）

▲威金斯哥哥尼克發文悼念父親。（圖／翻攝自IG）

關鍵字： NBA勇士威金斯Mitchell Wiggins

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