回歸首戰3.2局無失分　迪格隆：我非常緊張

▲迪葛隆（Jacob deGrom）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間14日）德州遊騎兵客場會師西雅圖水手，遊騎兵先發迪葛隆（Jacob deGrom）歷經TJ手術後睽違504天終於再次站上投手丘，他先發3.2局飆4K無失分，賽後坦言自己上場時非常緊張，並表示「我不知道自己在做什麼，」最後將今天的表現評為「C」。

Jacob deGrom, 99mph again.



2Ks in the 1st. pic.twitter.com/o9SjGiixF3 [廣告]請繼續往下閱讀... September 14, 2024

2018-19連續兩年蟬聯賽揚獎得主的迪葛隆在2022年底與遊騎兵隊簽下5年1.85億美元（約新台幣57億元）的大約，但他隔年4月28日起就沒有再出賽，並在同年6月進行韌帶置換手術（Tommy John Surgery；TJ手術），展開遙遙無期的復健生涯。

相隔504天後，迪葛隆再次站上投手丘，首局就送出2次三振像球迷宣告自己回來了，其中最快球速高達98.7英里（時速158公里），隊友也在1局上半憑藉著連續安打攻進2分；2局上半迪葛隆開局就對雷利（Luke Raley）投出觸身球，但他連抓3個出局數化解水手攻勢，遊騎兵保持2比0領先。

Jacob deGrom pitches 3.2 scoreless innings in his first MLB action since April of 2023! pic.twitter.com/HIOxtGVLPy — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 14, 2024

3局下半2出局後迪葛隆被羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出左外野安打，但他隨後用三振結束該半局；4局下半迪葛隆在1出局後接連被雷利和透納（Justin Turner）敲出長打和安打形成一二壘有人，迪葛隆解決波蘭柯（Jorge Polanco）之後就被教練換下場休息。

「我告訴隊友我就像一頭小鹿，我不知道自己在做什麼，」迪葛隆賽後說道，「我差點摔倒，我非常緊張，所以回到那裡（投手丘）很困難，我的腿有點顫抖。」

「能夠出去參加大聯盟比賽是一件很重要的事情，所以你不會覺得自己連續兩年處於康復模式，」迪葛隆表示，「現在讓我們嘗試讓事情回到我們之前通常做的那樣，並為明年的比賽做好準備。」

Wyatt Langford extends the @Rangers lead with a solo homer. pic.twitter.com/HNzR0Umckw — MLB (@MLB) September 14, 2024

5局上半遊騎兵朗福德（Wyatt Langford）敲出賽季第11轟，幫助球隊取得3比0領先；洛爾（Nathaniel Lowe）7局上半補上一支安打打回球隊第4分，主場水手打線一直到7局下半才靠著羅里（Cal Raleigh）的高飛犧牲打外加亞羅薩倫納（Randy Arozarena）的適時安打追至2比4。

8局下半戰況風雲變色，羅德里奎茲在1、2壘有人的時候轟出一支左外野419英呎超大號3分砲，水手主場瞬間沸騰，他們反超比分至5比4，最終水手就以一分差在主場收下逆轉勝。

「我覺得這是每個球員的夢想，」羅德里奎茲賽後喜出望外的說道，「我覺得如果你參加不同的聯賽和體育運動，作為一名球員，你會希望在那些時刻站在打擊者的位置。」