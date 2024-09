回歸首戰3.2局無失分　迪格隆：我非常緊張

▲迪葛隆(Jacob deGrom)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(台灣時間14日)德州遊騎兵客場會師西雅圖水手,遊騎兵先發迪葛隆(Jacob deGrom)歷經TJ手術後睽違504天終於再次站上投手丘,他先發3.2局飆4K無失分,賽後坦言自己上場時非常緊張,並表示「我不知道自己在做什麼,」最後將今天的表現評為「C」。

2018-19連續兩年蟬聯賽揚獎得主的迪葛隆在2022年底與遊騎兵隊簽下5年1.85億美元(約新台幣57億元)的大約,但他隔年4月28日起就沒有再出賽,並在同年6月進行韌帶置換手術(Tommy John Surgery;TJ手術),展開遙遙無期的復健生涯。

相隔504天後,迪葛隆再次站上投手丘,首局就送出2次三振像球迷宣告自己回來了,其中最快球速高達98.7英里(時速158公里),隊友也在1局上半憑藉著連續安打攻進2分;2局上半迪葛隆開局就對雷利(Luke Raley)投出觸身球,但他連抓3個出局數化解水手攻勢,遊騎兵保持2比0領先。

