國聯MVP競爭者林多受傷離場　列入每日觀察

Francisco Lindor is out of the game in the 7th inning.



He fouled a ball off his foot and was tagged out on the bases in the 6th inning. pic.twitter.com/E2Wg6vkzJs — SNY (@SNYtv) September 14, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）14日敲出二壘安打後傷退，目前被列為每日觀察名單，最終大都會以11比3擊敗費城人。

事情發生在6局上，林多擊出帶有1分打點二壘安打後，卻煞車不及腳離開二壘壘包，雖然林多急忙嘗試補救，但最終仍遭觸殺，而他的背部也因此受傷，導致他提前離場。

賽後林多被診斷為背部下方緊繃，15日仍有機會出賽，對此林多表示，「我以每天出賽為榮，我今天和明天會盡一切努力讓自己能夠上場。」

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本季林多出賽147場，有望成為1975年米里安（Félix Millán）之後，大都會隊史再度出現「單季全勤出賽」，隊友尼莫（Brandon Nimmo）表示，「要讓林多離場可不容易，我們當然為他感到擔心，他對球隊非常重要，沒有他我們不會走到今天這一步。」

目前林多在國聯MVP競爭中，與道奇日籍球星大谷翔平競爭激烈。林多本季打擊率為0.270，附帶31支全壘打、86分打點、27次盜壘，攻擊指數0.834，而且鎮守游擊防區的他，有著高達0.980的守備率。

▲大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）