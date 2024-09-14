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「明年五月見真章！」　藤哈格直球反擊C羅批評

▲曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag）。（圖／達志影像／美聯社）

▲曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag）回應日前葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）對自己的批評；並強調球隊周圍的外界噪音並不困擾他，同時藤哈格也承認，如果他想延續曼聯高層的信任，曼聯從今天（14日）開始就必須贏球。

台灣時間9月12日，C羅在節目中承認自己與曼聯主帥藤哈格不合，「當時教練說他們無法爭奪聯賽和冠軍聯賽的冠軍，」C羅說，「身為曼聯主帥，你不能說你不會為贏得聯賽或歐冠而奮鬥，在精神上，也許我們沒有這種潛力，但我不能這麼說，我們會嘗試，你必須嘗試。」

然而今天（14日），曼聯將前往聖瑪莉球場與南安普敦進行英超第四輪賽事，藤哈格接受記者採訪時回應C羅對自己的批評，並表示C羅自己也說過同樣的話，「不，他之前也是這麼說的，如果你能理解清楚的話，」藤哈格說，「他有權發表自己的意見，沒關係，他目前遠在沙特，遠離曼徹斯特。」

「我們會在明年五月再看看我們的情況，」藤哈格說，「現在還處於賽季初期，我們的目標是贏得獎盃，達到盡可能高的水準，當然，在聯賽中我們會盡一切努力贏得每場比賽，然後我們會在五月份看到我們的處境，到時候見真章。」

上賽季曼聯排名英超第八，這是球隊歷史上最低的英超成績，今年曼聯主帥藤哈格再次面臨壓力，由於球隊目前開季前三場就輸掉了其中兩場，讓新賽季人們對於曼聯的樂觀情緒都很快消失了。

「在足球比賽中，你必須獲勝，你必須做出一切，這是很明顯的，」藤哈格談到球隊近況時接著表示，「我們正在共同努力，爭取更大的成功，我們的目標比已經實現的更高。」

關鍵字： 足球曼聯藤哈格C羅

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