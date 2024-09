「明年五月見真章！」　藤哈格直球反擊C羅批評

▲曼聯主帥藤哈格(Erik ten Hag)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

曼聯主帥藤哈格(Erik ten Hag)回應日前葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)對自己的批評;並強調球隊周圍的外界噪音並不困擾他,同時藤哈格也承認,如果他想延續曼聯高層的信任,曼聯從今天(14日)開始就必須贏球。

- Erik Ten Hag on Ugarte Casemiro



“ When you play at this level, competition is normal…”@BeyondUTD1



pic.twitter.com/BcQzK7tHXY