天堂與地獄之別！井端弘和視察台灣12強賽場地　感受兩球場差異

▲ 井端弘和 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽將於11月在台灣開打，日本隊監督井端弘和於9月10日至13日來台視察場地，日媒《日刊體育》描述台北大巨蛋與天母棒球場簡直是天堂與地獄。

日本預賽首戰是11月11日在名古屋巨蛋與澳洲隊交手開幕戰，隔天移動到台灣，11月15日至16日在大巨蛋對中華隊、韓國隊，隨後17日至18日轉戰天母對古巴隊、多明尼加隊。《日刊體育》報導，實際考察這兩座棒球場後發現，可以說是兩個極端。

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井端弘和在台北大巨蛋仰望屋頂時說：「好高啊！」最高點75公尺甚至超過日本國內東京巨蛋、名古屋巨蛋的高度。左右外野102公尺、中外野122公尺，非圓弧形的外野也是其特色，台北大巨蛋最多能容納4萬人。

除了蒐集讀賣巨人3月份在台北大巨蛋比賽的資訊之外，井端弘和實地到訪探查每個細節。隨行的投手教練吉見一起站上大巨蛋投手丘後表示：「很高又很硬，像美國一樣，看起來很容易投球。」

至於天母棒球場則是天壤之別，板凳後方的牛棚坡度較低，與投手丘的落差令人不安，照明度也令人擔憂。不過井端弘和探查後表示，「雖然感覺有點暗，但應該沒問題，刮風的話，風力比日本強，這點需要注意。」日媒描述，球場大小方面，天母棒球場比台北大巨蛋還要小，休息室僅在天花板設置幾個電風扇，以環境而言，可說是天堂與地獄的差別。