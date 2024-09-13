快訊／林昀儒0比3不敵中國19歲新星　無緣澳門冠軍賽4強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒在WTT澳門冠軍賽連續以直落3解決丹麥一哥格羅特(Jonathan Groth)和瑞典好手卡爾柏格(Anton Kallberg)，今(13)日8強賽交手中國19歲新星林詩棟，展開雙林大戰。林昀儒整場接發球失誤率偏高，加上對手有備而來，準確預判了林昀儒的進攻路線，小林同學終場以7比11、7比11、9比11落敗，無緣男單4強。

世界第9的林昀儒今日與世界第12的林詩棟爭搶澳門冠軍賽4強門票，兩人去年在果阿球星挑戰賽首度碰頭，當時「小林同學」以1比3落敗，這一戰尋求「復仇」。

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林昀儒開賽從2比4落後追到4比4，局末被拉開6比9、3分差，小林同學以招牌的反手擰追回1分，無奈隨後接發球連續掛網，以7比11讓出首局。

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

進入第2局，林昀儒正手攻勢還未施展開來，開局1比3落後，追到3比3平手後，對手擦網幸運分，加上雙方中遠檯相持，林昀儒打出界，陷入3比6的劣勢，一度還被拉開4比8、4分差。對手突襲式的長球帶給林昀儒很大的麻煩，加上接發球失誤率偏高，以7比11連掉2局遭聽牌。

來到第3局，林昀儒重整旗鼓，開局打出5比2攻勢，並在相持段展示了正手的威力，可惜沒能持續擴大領先，在被追到5比6、1分差後，林昀儒喊出暫停。暫停過後，雙方一路打成9比9，林昀儒以9比10被逼出1個賽末點，最終就以9比11，總局數0比3落敗，無緣男單4強。