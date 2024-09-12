U23韓國7-2擊敗中國　崔現皙「完全比賽」7局破功

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記者王真魚／綜合報導

世界排名第六的韓國在2024年WBSC U-23棒球世界盃超級循環賽首場比賽中以7比2擊敗了排名第24的中國。

韓國的先發投手崔現皙讓中國無法有任何機會，他在6局前投出完美比賽，讓打者18上18下，一直到7局才被朱旭東擊出本場首安，「完全比賽」破功。韓國也決定換投金百山。

金百山先以中外野飛球拿下第一個出局數，隨即投出三振，不過出現暴投讓一壘跑者上到二壘，隨後又保送一名打者，形成滿壘局面。李雨洋適時2分打點安打，讓中國隊破蛋攻得分數，其中1分記在崔現皙帳上。

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面對一、三壘有跑者的局面，韓國隊換上左投宋在英，他只用5顆球便以三振結束比賽。

崔現皙主投6局飆出9次三振，只被敲1安，失掉1分非責失，拿下勝投。

韓國3局下半率先得分。宋浩正首打席擊出安打，並藉由犧牲觸擊推進到二壘。隨後靠金賢鐘安打回到本壘。鄭大善也擊出帶有打點的安打，將比數改寫為2-0。

韓國在5局下灌進4分，6局再添1分，擴大比數領先至終場，在複賽率先開胡。另外排名賽第一場，南非以8比6勝英國。

▲韓國以7比2擊敗中國。（圖／WBSC提供）