運動雲

>

U23韓國7-2擊敗中國　崔現皙「完全比賽」7局破功

記者王真魚／綜合報導

世界排名第六的韓國在2024年WBSC U-23棒球世界盃超級循環賽首場比賽中以7比2擊敗了排名第24的中國。

韓國的先發投手崔現皙讓中國無法有任何機會，他在6局前投出完美比賽，讓打者18上18下，一直到7局才被朱旭東擊出本場首安，「完全比賽」破功。韓國也決定換投金百山。

金百山先以中外野飛球拿下第一個出局數，隨即投出三振，不過出現暴投讓一壘跑者上到二壘，隨後又保送一名打者，形成滿壘局面。李雨洋適時2分打點安打，讓中國隊破蛋攻得分數，其中1分記在崔現皙帳上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對一、三壘有跑者的局面，韓國隊換上左投宋在英，他只用5顆球便以三振結束比賽。

崔現皙主投6局飆出9次三振，只被敲1安，失掉1分非責失，拿下勝投。

韓國3局下半率先得分。宋浩正首打席擊出安打，並藉由犧牲觸擊推進到二壘。隨後靠金賢鐘安打回到本壘。鄭大善也擊出帶有打點的安打，將比數改寫為2-0。

韓國在5局下灌進4分，6局再添1分，擴大比數領先至終場，在複賽率先開胡。另外排名賽第一場，南非以8比6勝英國。

▲▼ 崔現皙6局完美壓制中國。（圖／WBSC提供）

▲韓國以7比2擊敗中國。（圖／WBSC提供）

關鍵字： 韓國棒球中國棒球WBSCU-23世界盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵　高承睿闖澳門站8強

快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵　高承睿闖澳門站8強

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

快訊／完全宰制！　林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強

快訊／完全宰制！　林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

張志豪致勝安率兄弟1比0勝桃猿　全年第一魔術數字亮燈

張志豪致勝安率兄弟1比0勝桃猿　全年第一魔術數字亮燈

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

快訊／中職一指連線！黃子豪5局好投　U23中華隊10比0完封哥倫比亞

快訊／中職一指連線！黃子豪5局好投　U23中華隊10比0完封哥倫比亞

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

熱門新聞

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵　高承睿闖澳門站8強

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

快訊／完全宰制！　林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷超速彈47轟！再平亞洲最狂紀錄

2撂倒世界第7中國強敵　高承睿挺進8強

3兄弟超全年第一　餅總發現有改變

4戴資穎退賽　香港羽球公開賽止步16強

5林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強

最新新聞

1威斯佛1局手破皮　本周不上一軍

2戴資穎退賽　香港羽球公開賽止步16強

3兄弟本周4洋投　吳哲源本季報銷

4林俊易肩傷　退出林丹盃、中國公開賽

5黃子鵬完美沒勝　古久保遇更悲情

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

「我相信富邦可以！」　陳念琴本人認證有像張育成

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩！　兄弟教頭：雙殺是贏球關鍵

每次先發必備儀式！　猛登鬍子翹翹投球更順

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366