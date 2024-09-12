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再度批評前主帥藤哈格　C羅：曼聯需要徹底重建　

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）近期在一段訪談中再次批評曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag），他建議前東家曼聯如果想再次爭奪重大榮譽，就需要「從底層開始重建」，訪談中也提到自己2021年11月離開曼聯的一些細節。

隨著英國億萬富翁拉特克里夫（Jim Ratcliffe）收購曼聯27.7%的球隊股份，C羅對球隊的未來感到樂觀，但同時他也警告曼聯需要更多耐心，「在我看來，他們（曼聯）需要重建一切，」39歲的C羅表示。

「這個俱樂部需要時間重建，因為它仍然是世界上最好的俱樂部之一，但他們需要改變，他們也明白這一點，這是唯一的方法；他們正在投資訓練場，所以我很高興，因為事情正在改變，我相信未來會是光明的。」

「他們必須從頭開始重建，如果不這樣做，他們就無法競爭，」C羅說道，「是的，他們或許可以贏得一些次級比賽，但我的意思是，冠軍聯賽或歐霸聯賽或英超聯賽這種高強度的比賽，在我看來，這很困難，我希望我是錯的，但這真的很困難。」

上賽季曼聯排名英超第八，這是球隊歷史上最低的英超成績，今年曼聯主帥藤哈格再次面臨壓力，由於球隊目前開季前三場就輸掉了其中兩場，讓新賽季人們對於曼聯的樂觀情緒都很快消失了。

隨後C羅表示自己並不後悔在2021年從尤文圖斯重新加盟曼聯，儘管沒有取得成功，自己也在2022年11月離開，但C羅直言他希望曼聯一直都是「最好的」。

「我說了我必須說的話，對我來說，一切都已經完成了，」C羅說， 「但說實話，我對曼聯的期望，也是我對自己的期望，他們能做到最好，再次成為他們能擁有的最好的球隊，我愛那個俱樂部，你知道，我不是那種忘記過去的人。」

C羅為曼聯出場的346場比賽中一共踢進145球，他也承認自己與主帥藤哈格不合，「教練說他們無法爭奪聯賽和冠軍聯賽的冠軍，」C羅說，「身為曼聯主帥，你不能說你不會為贏得聯賽或歐冠而奮鬥，在精神上，也許我們沒有這種潛力，但我不能這麼說，我們會嘗試，你必須嘗試。」

C羅最後也非常支持他的前曼聯隊友范尼斯特魯伊（Ruud van Nistelrooy）被派為藤哈格的助教，「我相信范尼會提供幫助，因為他在俱樂部裡，」C羅說，「他了解俱樂部，也了解球迷，如果教練聽他的，我認為他們可以讓俱樂部有所改善，了解足球的人，百分之99都是在場的人。」

關鍵字： 足球葡萄牙C羅曼聯藤哈格

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