再度批評前主帥藤哈格　C羅：曼聯需要徹底重建　

▲葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)近期在一段訪談中再次批評曼聯主帥藤哈格(Erik ten Hag),他建議前東家曼聯如果想再次爭奪重大榮譽,就需要「從底層開始重建」,訪談中也提到自己2021年11月離開曼聯的一些細節。

Cristiano Ronaldo on Erik ten Hag: “Man United manager… you cannot say that you're not going to fight to win the Premier League or Champions League”.



“You’ve to say like: maybe we’ve not the potential but we're going to try. You have to try!”, told FiveUk. pic.twitter.com/8iyhOm8B3b