拒絕支付罰款　高爾夫前球王拉姆仍希望獲得萊德盃參賽資格

▲拉姆(Jon Rahm)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西班牙高爾夫前球王拉姆(Jon Rahm)近期收到最後通牒,表示如果他想獲得2025年萊德盃參賽資格,他需要在台灣時間13日中午之前繳交LIV Golf的罰款,或者至少提出上訴;拉姆對此則直言不會繳納,「我不喜歡罰款,也不打算支付。」

Explaining the Jon Rahm situation: - The DP World Tour fines its members an estimated £75,000/$98,000 if they play a conflicting LIV Golf event. - Of LIV Golf's 14 events in 2024, 12 conflict with DPWT events. That would result in a £900,000/$1.17 million estimated total fine… pic.twitter.com/FhozCZbFIp

根據Yahoo Sports報導,拉姆日前接受4億英鎊的轉會費,跳槽至沙特聯盟,並參加兩場比賽履行他的巡迴賽會員資格,但同時拉姆也無意支付90萬英鎊/3774萬5037新台幣的罰款;隨後拉姆被告知,除非他同意遵守巡迴賽的製裁政策,否則他不能在馬德里比賽,拉姆只需對罰款提出上訴即可做到這一點。

然而,拉姆拒絕這樣做並轉守為攻,「我已經報名西班牙馬德里公開賽並打算參加,如果他們不讓我參加,這不僅對我不利,而且對西班牙高爾夫也不利,」拉姆說道,「我不喜歡罰款,也不打算支付。」

Jon Rahm is hell bent on playing on the DP Tour again & specifically the Spanish Open. He says, "I think its my duty to Spanish golf to be there." + "They (DP Tour) would almost be doing not only me but Spanish golf a disservice by not letting me play." #LIVGolf #DPTour pic.twitter.com/JeRlyh3mzM