每次先發必備儀式！猛登鬍子翹翹投球更順

▲猛登 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟11日在10局靠張志豪致勝安，1比0擊敗樂天桃猿。先發投手猛登休四天再登板，繳出8局無失分好投。賽前維持「翹鬍子」儀式，順利有好表現，他笑稱，「今天沒有之前那麼熱，鬍子更好整理，投球也更順了。」

猛登前6局維持無安打好表現，一直到第7局才接連被敲2安。他在賽後坦言，「其實有注意到無安打，但不會特別一直去想這件事，還是專注在拿下每一個出局數，繼續投好球。」

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猛登最終完成8局投球，用92球，只被擊出3安，另有2次四壞球保送、3次三振，無失分。

桃猿先發投手黃子鵬同樣表現精彩，且投到9局完全封鎖兄弟打線。當時有想過9局也續投嗎？猛登透露，「對方投手確實表現很好，其實我這次休息天數沒有那麼多，投手教練也把我換下來，後面就交給牛棚，相信他們會守下來。」

8局下1出局一壘有人，隊友許基宏面對宋嘉翔擊出內野滾地球，接球後華麗轉身傳二壘，成功封殺，當時全場一陣歡呼，猛登一度以為沒有出局，比出挑戰手勢，隨後發現原來是出局。

許基宏這一美技相當關鍵，猛登直呼，一開始看到江坤宇比出局手勢，還以為裁判是判安全上壘，「所以我想說要提出挑戰，聽到歡呼聲還想是發生什麼事。」後來許基宏走到他身旁，告訴他出局了，也讓他鬆一口氣。

有趣的是，猛登每一次先發賽前，都會整理他的鬍子，還會用髮蠟讓它固定。他透露，這樣的習慣已經維持12年了，「算是我先發前的一個儀式，已經成為我人生的一部分。」

猛登進一步表示，平常並不會特別塗抹髮蠟，唯有先發當天，「所以隊友只要看到我這麼做，就知道今天我準備先發了！」