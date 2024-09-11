張趙紘、曾冠傑結束U18正式隨隊　下半季有望「開箱」

▲ 張趙紘、曾冠傑 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿選秀新人張趙紘、曾冠傑剛結束U18賽程，11日隨隊一軍。副領隊沈鈺傑透露，先跟著球隊一周，預計20日向二軍報到。

第一指名總教練古久保健二看好他能成為未來主砲。球團對他有高度評價，期待把他打造下一位吉力吉撈．鞏冠、陳俊秀。曾冠傑則是第三輪指名，長打能力同樣備受期待。

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球團已經將兩人註冊，有望下半季末尾聲開箱，張趙紘、曾冠捷不約而同表示，很期待盡快升上一軍，挑戰更高層級，也會好好享受這個舞台。

兩人今日第一天隨隊，滿滿「菜味」，不好意思笑稱，因為都跟學長們不熟，需要時間慢慢適應環境。曾冠傑表示，有特別請教馬傑森，一些該注意的地方，「現在的心情是興奮又緊張！」

張趙紘另外透露自己小時候是統一獅球迷，最欣賞的球員是蘇智傑。他提到，自己是受表哥田子杰影響而喜歡上統一獅，「因為我們很常一起看比賽，後來他也被統一獅選到（2022年第六指名）。」原本希望能和哥哥同隊，但自己是獲得桃猿青睞，「他還是有鼓勵我，在新的環境中好好加油。」

沈鈺傑表示，因為球隊最近都在北部比賽，特別安排兩人隨隊一軍觀摩，考量到他們剛結束U18較高強度的比賽，會讓他們休息、調整一下，預計20日到二軍報到，屆時會安排出賽。

