壓制大谷還有雙殺　今永手腳在顫抖：右外野飛球差點全壘打

Shota vs. Shohei



Shota Imanaga got the best of his former WBC teammate tonight. pic.twitter.com/pt2vtKUhOs — MLB (@MLB) September 11, 2024

記者歐建智／綜合報導

芝加哥小熊隊日本投手今永昇太今天（台北時間11日）客場對道奇的比賽，先發7局，被擊出7支安打，失3分，獲得本季第13勝。今天他與大谷翔平3次對決未被敲安打，5局下製造右外野深遠飛球出局，今永昇太說：「那一球如果在小熊隊球場，可能會成為全壘打。」

今永昇太今天與大谷翔平3次對決，1局下讓他打成游擊飛球出局；3局下無人出局一、二壘有人時，讓大谷翔平打成一壘滾地球製造雙殺；5局下則是右外野飛球出局。

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▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

雖然壓制大谷翔平，但今永今天投7局被7支安打中有3支全壘打，總共用了89球，送出4次三振，沒有四死球。

談到與大谷翔平的對決，今永說：「大谷的擊球速度非常快，打擊力驚人。第三次對決的右外野飛球，如果稍有差池，可能就會成為全壘打。再次感受到他揮棒的厲害。」

5局下那一支右外野飛球，飛行距離有374英尺，「如果是在我們的主場（瑞格利球場），那球可能會成為全壘打。但這次擊中的是球棒的棒頭附近，我心裡祈禱這球不要是全壘打。」今永昇太說。

談到壓制大谷的策略，今永說：「他有改變整個球場氣氛的能力。今天能在他的打席中不讓他改變局勢，我覺得很幸運。」

特別是在3局下無人出局一、二壘有人的情況，今永用低角度的滑切球讓大谷翔平打成一壘滾地雙殺，他表示，「我的想法是必須避免全壘打，選擇了低角度的球路。即使保送讓局面變成無人出局滿壘，也比讓他打出全壘打好。」

「選擇投滑球而不是直球是正確的選擇。」今永說，「當我想投直球時，打者也可能預測到直球會來。因此選擇不熟悉的球路，可能是對方沒有預測到的。」

今永今天首次跟山本由伸先發投手對決，「看到他第一局的投球，我再次感受到他真的是一位了不起的投手。」今永說，「今天我的投球也受到他的影響，我對他充滿敬意。」

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

回顧與大谷和山本由伸的對決，今永表示，「在日本代表隊時，達比修有曾告訴我，與優秀選手一起比賽，能激發出自己的潛力。今天為了壓制道奇的打線並幫助球隊獲勝，我感覺自己也發揮出了超出平常的力量。」

今永坦言，上投手丘前，他感到非常恐懼，「今天上投手丘前，我感到非常恐懼，腿和手都在顫抖。我心裡一直在和恐懼作鬥爭。」他進一步解釋：「可能是自我壓力和想要滿足他人期望的壓力，讓我感到自己被壓得喘不過氣來。」

儘管如此，今永是投完7局，「作為先發投手，我有責任投足夠的局數。今天能投完7局，而不是6局失3分，這是最大的成就，也給了我下一場比賽的信心。」他說。

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

今永透露了自己在面對被打全壘打後的心態調整，「我的心理教練曾告訴我，不需要在投手丘上反省，反省可以留到比賽後。這讓我學會了在投手丘上放下壓力，專注於當下。」

最後，今永談到今天比賽中享受的時刻，「第七局的投球，我感到非常享受。能在這樣的情況下上場投球，是一種榮譽。」

今永昇太在這場比賽中的表現，不僅證明了他的實力，也展現了他在壓力下的穩定心態和出色的臨場應變能力。這場勝利無疑為他和球隊帶來了更多的信心和動力。