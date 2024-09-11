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中華帕運英雄載譽歸國！行政院長卓榮泰設宴道賀、勉勵

▲行政院卓榮泰院長(中)設宴宴請中華帕運代表團。（圖／體育署提供）

▲行政院卓榮泰院長(中)設宴宴請中華帕運代表團。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024第17屆巴黎帕拉林匹克運動會已於8日圓滿落幕，行政院特地於今(11)日舉辦代表團返國感恩餐會，慰勉選手的精彩表現以及後勤支援團隊的辛勞，卓榮泰院長、教育部張廖萬堅次長、體育署鄭世忠署長、代表團穆閩珠團長等共同出席，感謝所有選手、教練及後勤支援團隊的努力。

卓榮泰院長在致詞時特別讚揚我國在本屆巴黎帕運奪下3面銀牌和2面銅牌，總共5面獎牌的佳績，大幅突破上屆東京帕運1面銅牌的成績，尤其在桌球種類，創下所有參賽選手都奪牌的紀錄，其中包括最年輕的陳柏諺選手，第一次代表參加帕運，就拿下銀牌成績，實屬難得。卓院長謝選手們在競技場上的努力與付出，用精采絕倫的比賽帶給國人滿滿的感動，尤其讓世界看見臺灣對於體育運動的活力與熱情。

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在餐會上，卓院長特別感謝代表團後勤支援團隊的辛勞與奉獻，並期許教練、選手及體壇夥伴們繼續秉持「愛運動、動無礙」的精神，讓更多帕拉運動選手能夠在世界舞台上閃耀。

卓院長表示，透過本屆奧運及帕運，國人展現了團結的力量，不僅帶來了光榮，也傳遞了溫暖。行政院特別於9月9日的國民體育日，成立了體育暨運動發展部諮詢小組，並邀請帕總會長穆閩珠與選手胡光秋擔任委員，盼望各位選手與教練能將參賽經驗作為未來精進的參考。同時，也希望能將榮耀與溫暖的精神融入全民體育及體育暨運動發展部的規劃中，透過全新思維與構想，確保國家的體育政策能照顧到每一個人的需求。

他強調，體育暨運動發展部成立後，將進一步提升對身心障礙運動平權及競技運動資源的投入，並持續提供專業的後勤支援，讓我國的運動實力更加穩固。最後，卓院長期盼帕運選手們在國際競技舞台上持續努力，為國爭光，讓世界為臺灣喝采。

關鍵字： 2024巴黎奧運帕運卓榮泰

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