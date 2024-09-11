12強棒球賽開幕影片　藍色巨龍飛越台北101、大巨蛋及天母球場

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽將於11月9日展開，世界棒壘總會(WBSC）在開幕倒數60天，公布12強賽的開幕影片，這部3D動畫影片充滿了彩蛋和巧思，由於是在「龍年」舉行，因此以紅、藍、白3條「巨龍」貫穿舉辦賽事的3個國家，影片中藍色「巨龍」飛到台北101大樓、台北大巨蛋及天母球場。

▲12強棒球賽開幕影片，「巨龍」飛到台北101大樓、台北大巨蛋及天母球場 。（圖／翻攝自WBSC影片）

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WBSC與MUT.Studios共同創作的12強棒球賽影片，以今年比賽在龍年舉行為主題，追隨三條巨龍的旅程，每條巨龍代表著舉辦12強賽的三個國家。開幕影片將在賽事所有38場比賽的國際轉播開始時播放，

巨龍是來自世界各地的文化中，象徵力量和保護的神話生物，帶領大家踏上2024年12強賽的旅程，從11月9日在墨西哥舉行的開幕賽開始，接著前往日本名古屋 、台灣台北市，最後在日本東京舉行決賽。

????With 60 days to go to the start of the @Premier12, the WBSC, in collaboration with MUT. Studios, has released the opening title for the WBSC's flagship tournament.



????️A 3D animated journey full of Easter eggs and references that capture the road it takes to participate in… pic.twitter.com/QvHjAqbSqq — WBSC ⚾???? (@WBSC) September 10, 2024

開幕影片的第一站是墨西哥的黎明，巨龍在阿茲提克和瑪雅文化中透過羽蛇神Quetzalcoatl和 Kukulkan展現。

紅龍飛越A組的比賽場地，瓜達拉哈拉的 Charros體育場、特皮克的El Coloso del Pacifico，在飛行過程中，可以看到墨西哥文化的元素，最後在庫庫爾坎金字塔結束旅程。

跟著藍龍的腳步前往B組賽事，帶著大家見證象徵台灣的台北101大樓，以及台北大巨蛋，這是台灣的2個比賽場地之一，另一個是天母棒球場。最後飛越台北市繁華的文化中心。

之後白龍抵達日本，飛到在江戶時代唯一留存的建築物大德院三門，周圍環繞著東京每年盛開的櫻花。最後三條巨龍齊心協力來到東京巨蛋，將舉辦12強棒球賽超級循環賽和決賽，巨龍們一起守護著12強冠軍獎盃，然後飛向夜空，形成12強的標誌。

墨西哥將在瓜達拉哈拉和特皮克舉辦A組賽事，將迎戰美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬和波多黎各。A組將於墨西哥時間11月9日開打。進行到11月14日。

中華隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲分在預賽B組，將於台灣時間11月13日在日本名古屋巨蛋由日本隊出戰澳洲，中華隊當天下午6點在台北大巨蛋出戰韓國，多明尼加與古巴在天母交手。

之後B組賽事在台北大巨蛋及天母球場進行，一直進行到11月18日，中華隊分別在11月14日對多明尼加、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，都是下午6點在台北大巨蛋。

預賽取分組前2名晉級超級循環賽。超級循環賽的第一名和第二名將爭奪12強冠軍，而第三名和第四名將爭奪銅牌。日本東京巨蛋將於11月21日到24日舉辦超級循環賽及決賽。