12強棒球賽開幕影片　藍色巨龍飛越台北101、大巨蛋及天母球場

世界12強棒球賽將於11月9日展開,世界棒壘總會(WBSC)在開幕倒數60天,公布12強賽的開幕影片,這部3D動畫影片充滿了彩蛋和巧思,由於是在「龍年」舉行,因此以紅、藍、白3條「巨龍」貫穿舉辦賽事的3個國家,影片中藍色「巨龍」飛到台北101大樓、台北大巨蛋及天母球場。

▲12強棒球賽開幕影片,「巨龍」飛到台北101大樓、台北大巨蛋及天母球場 。(圖/翻攝自WBSC影片)

WBSC與MUT.Studios共同創作的12強棒球賽影片,以今年比賽在龍年舉行為主題,追隨三條巨龍的旅程,每條巨龍代表著舉辦12強賽的三個國家。開幕影片將在賽事所有38場比賽的國際轉播開始時播放,

巨龍是來自世界各地的文化中,象徵力量和保護的神話生物,帶領大家踏上2024年12強賽的旅程,從11月9日在墨西哥舉行的開幕賽開始,接著前往日本名古屋 、台灣台北市,最後在日本東京舉行決賽。

