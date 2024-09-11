12強棒球賽開幕影片　藍色巨龍飛越台北101、大巨蛋及天母球場

記者歐建智／綜合報導
世界12強棒球賽將於11月9日展開，世界棒壘總會(WBSC）在開幕倒數60天，公布12強賽的開幕影片，這部3D動畫影片充滿了彩蛋和巧思，由於是在「龍年」舉行，因此以紅、藍、白3條「巨龍」貫穿舉辦賽事的3個國家，影片中藍色「巨龍」飛到台北101大樓、台北大巨蛋及天母球場。
▲12強棒球賽開幕影片，「巨龍」飛到台北101大樓、台北大巨蛋及天母球場 。（圖／翻攝自WBSC影片）
WBSC與MUT.Studios共同創作的12強棒球賽影片，以今年比賽在龍年舉行為主題，追隨三條巨龍的旅程，每條巨龍代表著舉辦12強賽的三個國家。開幕影片將在賽事所有38場比賽的國際轉播開始時播放，
巨龍是來自世界各地的文化中，象徵力量和保護的神話生物，帶領大家踏上2024年12強賽的旅程，從11月9日在墨西哥舉行的開幕賽開始，接著前往日本名古屋 、台灣台北市，最後在日本東京舉行決賽。
????With 60 days to go to the start of the @Premier12, the WBSC, in collaboration with MUT. Studios, has released the opening title for the WBSC's flagship tournament.— WBSC ⚾???? (@WBSC) September 10, 2024
????️A 3D animated journey full of Easter eggs and references that capture the road it takes to participate in… pic.twitter.com/QvHjAqbSqq
開幕影片的第一站是墨西哥的黎明，巨龍在阿茲提克和瑪雅文化中透過羽蛇神Quetzalcoatl和 Kukulkan展現。
紅龍飛越A組的比賽場地，瓜達拉哈拉的 Charros體育場、特皮克的El Coloso del Pacifico，在飛行過程中，可以看到墨西哥文化的元素，最後在庫庫爾坎金字塔結束旅程。
跟著藍龍的腳步前往B組賽事，帶著大家見證象徵台灣的台北101大樓，以及台北大巨蛋，這是台灣的2個比賽場地之一，另一個是天母棒球場。最後飛越台北市繁華的文化中心。
之後白龍抵達日本，飛到在江戶時代唯一留存的建築物大德院三門，周圍環繞著東京每年盛開的櫻花。最後三條巨龍齊心協力來到東京巨蛋，將舉辦12強棒球賽超級循環賽和決賽，巨龍們一起守護著12強冠軍獎盃，然後飛向夜空，形成12強的標誌。
墨西哥將在瓜達拉哈拉和特皮克舉辦A組賽事，將迎戰美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬和波多黎各。A組將於墨西哥時間11月9日開打。進行到11月14日。
中華隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲分在預賽B組，將於台灣時間11月13日在日本名古屋巨蛋由日本隊出戰澳洲，中華隊當天下午6點在台北大巨蛋出戰韓國，多明尼加與古巴在天母交手。
之後B組賽事在台北大巨蛋及天母球場進行，一直進行到11月18日，中華隊分別在11月14日對多明尼加、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，都是下午6點在台北大巨蛋。
預賽取分組前2名晉級超級循環賽。超級循環賽的第一名和第二名將爭奪12強冠軍，而第三名和第四名將爭奪銅牌。日本東京巨蛋將於11月21日到24日舉辦超級循環賽及決賽。
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