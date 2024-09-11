「袋鼠舞」巴黎奧運0分　卻排名世界第一

▲澳洲霹靂舞選手古恩（Rachael Gunn）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

澳洲霹靂舞選手古恩（Rachael Gunn）在巴黎奧運因特殊的「袋鼠舞」爆紅，但她的表演未能獲得一分，也因此受到批評和嘲笑；現在一切都不同了，根據霹靂舞管理機構世界舞蹈運動聯合會發布的最新排名，古恩目前是世界排名第一的女性霹靂舞運動員。

AUSTRALIAN BREAKER NA SI RACHAEL GUNN, NANGUNGUNA SA WORLD RANKING https://t.co/2DKw9kRivh [廣告]請繼續往下閱讀... September 11, 2024

古恩贏得2023年WDSF大洋洲錦標賽冠軍，獲得1000點排名積分，那場勝利也是她為何可以參加奧運的原因；而本屆巴黎奧運女子霹靂舞獎牌得主中沒有一人排名世界前十，包含日本選手湯淺亞美（金牌）、立陶宛選手多巴內維奇（Dominika Banevič）（銀牌）和中國選手劉慶伊（銅牌）。

Australian breaker Rachael Gunn, the Olympian widely known as B-Girl Raygun who went viral after her performance at the Paris Games, is now ranked the No. 1 breaker in the world, according to the World DanceSport Federation. https://t.co/lC3azwgRHK — KSL (@KSLcom) September 11, 2024

而古恩成為世界第一、奧運獎牌皆沒有世界前十也引起質疑浪潮，對此WDSF趕緊發布一份聲明，解釋為什麼古恩現在是世界第一。

排名是根據過去12個月中每位前四名表現的分數，（積分在52週後過期），正如許多運動項目在奧運之前所做的那樣，這改變了其日程安排和積分給予方式，以便運動員能夠專注於為巴黎奧運做準備。

Australian breaker Rachael Gunn, aka B-Girl Raygun, has earned the top spot in the world rankings. Here's why. https://t.co/lHsaunTzJe — USA TODAY Sports (@usatodaysports) September 11, 2024

因此，上海和布達佩斯的奧運資格賽以及奧運本身這三項重大賽事並沒有貢獻排名積分。因此，雖然古恩因她的表現而在奧運上獲得了零分，但獎牌得主儘管獲得了1至3名，但也沒有獲得任何積分，這三項重大賽事不僅沒有貢獻積分，而且是去年舉辦僅有的霹靂舞賽事之一。

WDSF聲明最後表示，「此外，為了符合奧運資格製度，在2023年12月31日至2024年巴黎奧運期間故意不舉行排名賽，這種戰略安排讓運動員能夠專注於奧運會資格賽的最後一部分，而不會受到額外排名賽的額外壓力。」

Rachael Gunn quedó primera en el ranking mundial de la Federación Mundial de Deportes de Danza (WDSF) 1⃣



La breakdancer viral en los Juegos Olímpicos quedó en lo más alto de la lista, con un particular detalle de por medio: el ente solo tiene dos competencias que suman… pic.twitter.com/1fuRwYAmQd — Diario Olé (@DiarioOle) September 10, 2024

所以現在，大多數其他賽事的積分都已經過期，並且沒有因為奧運而獲得的其他積分，這代表大多數霹靂舞運動員僅透過一項賽事的積分來決定他們的排名。自從古恩贏得了最後一項非奧運項目的冠軍後，她現在成為世界第一的霹靂舞運動員。