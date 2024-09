「袋鼠舞」巴黎奧運0分　卻排名世界第一

▲澳洲霹靂舞選手古恩(Rachael Gunn)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

澳洲霹靂舞選手古恩(Rachael Gunn)在巴黎奧運因特殊的「袋鼠舞」爆紅,但她的表演未能獲得一分,也因此受到批評和嘲笑;現在一切都不同了,根據霹靂舞管理機構世界舞蹈運動聯合會發布的最新排名,古恩目前是世界排名第一的女性霹靂舞運動員。

古恩贏得2023年WDSF大洋洲錦標賽冠軍,獲得1000點排名積分,那場勝利也是她為何可以參加奧運的原因;而本屆巴黎奧運女子霹靂舞獎牌得主中沒有一人排名世界前十,包含日本選手湯淺亞美(金牌)、立陶宛選手多巴內維奇(Dominika Banevič)(銀牌)和中國選手劉慶伊(銅牌)。

