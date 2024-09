大場面來啦！　費城人進攻大局時明星野手遭光芒觸身爆板凳清空

▲卡斯提拉諾(Nick Castellanos)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

費城費城人今天(11日)在主場靠著比賽後段火力四射的打線,在8局下一舉攻進5分奠定勝基,最終就以9比4擊敗光芒;不過在8局下的大局中,費城人明星野手卡斯提拉諾(Nick Castellanos)遭光芒後援烏薩卡(Edwin Uceta)觸身球,上演兩隊板凳清空的大場面。

Benches clear in Philadelphia after Nick Castellanos is hit by a pitch pic.twitter.com/EHs4XuBE8n