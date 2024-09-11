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大場面來啦！　費城人進攻大局時明星野手遭光芒觸身爆板凳清空

▲卡斯提拉諾（Nick Castellanos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡斯提拉諾（Nick Castellanos）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人今天（11日）在主場靠著比賽後段火力四射的打線，在8局下一舉攻進5分奠定勝基，最終就以9比4擊敗光芒；不過在8局下的大局中，費城人明星野手卡斯提拉諾（Nick Castellanos）遭光芒後援烏薩卡（Edwin Uceta）觸身球，上演兩隊板凳清空的大場面。

兩隊在比賽前中段互有來回，1局下半費城人靠著舒瓦伯（Kyle Schwarber）破紀錄的單季第14發首局首打席全壘打取得1比0領先，客隊光芒在2局上半馬上靠著卡波列洛（Jose Caballero）的關鍵安打追平比數；2局下半費城人敲安超前後，3局上半光芒狄亞茲（Yandy Díaz）又靠著適時安打將比數扳至2比2平手。

比賽來到3局下半，費城人明星游擊手透納（Trea Turner）敲出2分砲幫助球隊將領先優勢擴大至4比2；光芒則是在5、6兩局憑藉著卡米內羅（Junior Caminero）的安打與莫雷爾（Christopher Morel）的三壘安打將比分再次追平至4比4。

時間來到8局下半，費城人單局海灌5分攻下大局。史蒂文森（Cal Stevenson）率先敲出2分打點的二壘安打，費城人6比4超前，隨後甘迺迪（Buddy Kennedy）補上安打幫助球隊再下一城，最終游擊手透納敲出本場比賽第2發全壘打，費城人取得9比4領先，比賽也就此定調。

在透納開轟、哈波（Bryce Harper）補上一支深遠二壘安打後，光防後援烏薩卡對卡斯提拉諾投出觸身球，後者隨即面露不悅的向前與烏薩卡理論並手指著他，雙方爆發板凳清空，烏薩卡遭驅逐出場，終場費城人就以9比4擊敗光芒，系列賽2連勝。

關鍵字： MLB費城費城人坦帕灣光芒卡斯提拉諾

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