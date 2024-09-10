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日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／新北報導

統一獅10日作客富邦悍將，古林睿煬僅投5局退場，不過僅失1分仍拿勝投，本季第9勝到手，為本土最多勝。他在賽後坦言，今天局局都有危機，確實投得比較辛苦，能夠拿到勝投，真的要感謝隊友。

世界12強棒球賽日本隊總教練井端弘和今天也來到台灣，在天母棒球場「遠端」情蒐古林睿煬的表現。不只如此，今天新莊棒球場仍有日職球團到場，包括橫濱、廣島。

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古林睿煬表示，有看到新聞，知道井端弘和有來台灣，不過沒有太放在心上，「其實他們看比賽很方便，在日本也可以看，要研究應該差不多，就看臨場表現。」他表示，受到關注也是一種肯定，「還被點名，可能去年剛好丟比較好一點。」

事實上，古林睿煬今天狀況並沒有特別好，局局都讓對方上壘，但都能及時化解危機，只在3局暴投失掉唯一1分。

古林睿煬坦言，今天內容並不理想，包括壞球比較多，該搶的好球沒搶到，「局局有危機啊！他們有鎖定直球在打，球數落後還是要用直球去搶回來，最好的球也是被他們掌握到，所以投得比較辛苦。」

局局有危機但都能順利化解，古林睿煬表示，還是希望不要每次都這樣，「運氣運氣吧，一直都這種狀況，一定有一天會開花，怎麼去避免這樣的狀況發生，這是後面要去修正的。」

他也指出，能沒有再失分，要多虧守備幫忙，特別是捕手陳重羽的引導，「自己很久沒遇到這種狀況，心情確實比較浮躁，暫停之後、每局換局，跟教練、捕手的討論跟提醒，後續才能穩定下來面對。」

古林睿煬目前勝投數已是單季生涯新高，只差一勝就能10勝，他表示，還是要感謝隊友，畢竟先發投手狀況有好有壞，自己還是要想辦法降低失分。

▲▼ 林培緯 。（圖／統一獅提供）

▲林培緯 。（圖／統一獅提供）

對於古林睿煬此役狀況，總教練林岳平也說，開局比較多是無人出局後讓對手上壘，不過後面都是2出局後才遇到壘上有人的危機，還有辦法把分數壓在一分。此役僅投5局退場，主要也是因為用球數多，「保送導致用球數高，所以5局投完就把球數都用完，但危機上還是能用三振化解，這是他本來的優勢。」

統一獅兩位新人林泓弦、林培緯分別擊出首安、首轟，其中林泓弦首安就是二壘長打，送回隊友，生涯首打點一併出爐。

餅總對於兩人今日表現直呼，「再觀察啦，因為打的時間點跟投手的人選，確實希望他們打好，但那個時間點壓力比較小，先讓他們取得生涯的一個優勢，也恭喜他們。」

統一獅終止4連敗，投打都有發揮，林岳平表示，今天這場就是投手壓制、打擊有得分、守備守下來，「最佳的狀態啦，希望這場之後，我們球隊可以慢慢回穩，往好的方向去。」
 

關鍵字： 棒球統一獅古林睿煬日本台灣

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