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坦言頂替阿巴西火力有難度　特攻主帥李逸驊：全員要齊心努力

▲T1聯盟頒獎典禮，年度最佳總教練李逸驊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信特攻總教練李逸驊。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／台北報導

中信特攻休賽季大失血，頭號主將阿巴西轉戰日本B聯盟，對於失去這位蟬聯年度MVP的好手，主帥「光哥」李逸驊坦言要找到頂上阿巴西得分火力的本土球員並不容易，希望球隊的本土球員們能夠齊心努力，一起填補阿巴西在進攻、防守端的空缺。

今年夏季聯賽中信特攻勝少敗多，今天的比賽又被台啤雲豹在末節逆轉，李逸驊指出，夏季聯賽的目的就是要磨練球隊的年輕球員，以及幫助傷兵、新加入的成員趕快融入球隊，他點出球隊整體的防守進步不少，但進攻稍嫌生疏。

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去年球隊較欠缺的控球部分，包含去年表現低迷的魏嘉豪與新秀余維豪在夏季聯賽都有亮眼表現，但「光哥」仍嚴厲表示，「他們在整個節奏上面掌控還沒有那麼好，希望多花一點時間給他們，讓他們在這段時間趕快進步！」而李逸驊同時透露主控林韋翰目前恢復狀況大概已經達八、九成，不過「最後一哩路總是最艱苦」，還不能確定他何時能正式回到球場上。

球隊長人譚傑龍在夏季聯賽表現同樣讓人耳目一新，李逸驊指出他確實在暑假進步很多，但是穩定度還不夠，「偶爾有一場會非常好，下一場可能就比較差，像今天最後階段他完全失去專注力，所以整個球隊的士氣就往下降，他在不管是個人進步或是領導氣質的部分，雖然年輕但是還要繼續加強。」

關鍵字： 中信特攻阿巴西李逸驊TPBL

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