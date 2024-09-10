央視今晚又不播中國男足比賽　0比7慘案「怪巴士司機開錯」

▲央視今晚又不播中國男足的比賽。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

中國男足上周在世界盃資格賽第3輪賽事中，以0比7慘輸給「旅歐軍團」日本隊，引來一片罵聲， 中國隊今(10日)晚要在主場面對實力同樣堅強的沙烏地阿拉伯，這一場比賽《央視》還是不播，愛奇藝是唯一的轉播平台，《央視》節目還將0比7慘案歸咎於球隊巴士司機開錯路口，導致全隊遲到沒能好好熱身。

中國足協今日上午公布今晚8點對沙烏地阿拉伯比賽的轉播平台，與上周對日本一樣，《央視》確定不會轉播，想收看的中國球迷必須付費觀看愛奇藝的獨家轉播。

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▲2026年世界盃亞洲區資格賽，中國0比7慘輸日本。（圖／路透）

這一場2026年世界盃亞洲區資格賽C組賽事，將在大連梭魚灣足球場舉行，中國與沙烏地阿拉伯過去10年交手過3次，雙方戰成1勝1敗1平，不過中國媒體普遍認為目前的沙國整體實力優於中國，中國男足在0比7狂輸給日本後，今晚將面臨另一個挑戰。

值得一提的是，《央視》節目「足球之夜」將0比7慘案歸咎於球隊巴士司機開錯路口，導致全隊遲到，沒能好好熱身，開賽時跟不上日本隊的腳步。不過中國隊上半場僅0比2落後，下半場才被狂灌5球，把問題歸咎於較慢進入比賽節奏似乎說不通。